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В преддверии зимы: что делать, если замерз замок автомобиля

25.09.2019 16:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для автовладельцев зима с морозами — время особенное. Оставляя на стоянке своего «железного друга», порой трудно предугадать, какие испытания ему придется пережить этой ночью. Частой проблемой становится промерзание дверей. Чтобы избежать таких неприятностей, лучше знать, как открыть замерзший замок автомобиля, что необходимо предпринять для предупреждения.

Если замерз замок


В зимнее время порой можно наблюдать, как водитель мучается с замерзшей замочной скважиной либо примерзшей к кузову дверью. А если попасть в машину нужно срочно, то это становится настоящей катастрофой.

Как же можно открыть замерзший замок автомобиля, чтобы операция прошла успешно и быстро? Существует несколько методов открывания. Следует проверить все дверки. Возможно, какая-то из них не примерзла, а на внедорожниках и универсалах осмотрите также багажник. Удалось добраться до сидения водителя? Включите отопление, согрейте машину.

Если ключ до конца вошел в скважину, поворачивайте его во все стороны. Главное — делать манипуляции аккуратно, чтобы ключ не сломался. Параллельно с этим постукивайте по замку, около него. Не сработало? Попробуйте выполнить эти же действия, предварительно нагрев ключ зажигалкой или спичкой.

Отогреть замерзшую конструкцию можно открытым огнем. Однако возможен риск повреждения покрытия в зоне нагрева. В некоторых случаях помогает еще одно средство — горячая вода. Ею заполняют емкость, к примеру, пластиковую бутылку. Затем горлышко плотно прислоняют к замку, отогревая его, и периодически поворачивая ключ. В качестве источника тепла можно использовать фен. Конечно, это возможно, когда машина находится рядом с домом, а у вас есть удлинитель необходимой длины.

Чтобы благополучно попасть внутрь авто, можно применить средство для размораживания, которое найдется в магазине автохимии. Через тонкий носик или трубочку из флакона впрыскивают состав в замочное отверстие, затем вставляют ключ и поворачивают его.

Если ни один способ не дал результата, придется дождаться тепла, либо транспортировать авто в теплое место.

А если дверь примерзла?


Такое досадное недоразумение тоже случается довольно часто. Если невозможно открыть ни одну из дверей, попробуйте посильнее подергать все, кроме водительской. Приложите усилия особенно к той, которая реже используется. Однако не переусердствуйте. Иначе может сломаться ручка, отлететь краска, повредиться поверхность.

В некоторых случаях «палочкой-выручалочкой» становится рычаг — пластиковый или деревянный. Возможно, это будет выглядеть неоригинально и примитивно, но в большинстве случаев такой «помощник» срабатывает. Его вставляют между кузовом и дверью, затем аккуратно их раздвигают, чтобы не нанести повреждения.

Рациональным решением станет применение специальных размораживающих средств. Если все испробованные методы дали нулевой результат — вызывайте эвакуатор.

Предусмотрительный автовладелец, кто он?


Дальновидный хозяин заранее беспокоиться о состоянии своего автомобиля. Он старается не доводить автомашину до промерзания, еще с осени готовясь к холодам.

Для этих целей приобретаются размораживатели замков, средства против примерзания дверей к кузову, зимняя смазка для дверных петель, найти которые поможет каталог TAM.BY. Смазывание необходимо проводить регулярно и тщательно.

После зимней мойки также старайтесь обработать замки, петли, двери специальными химическими составами. Такие профилактические меры способствуют тому, что зимой у водителя отпадет проблема, как открыть замерзший замок автомобиля.

 
 
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Для автовладельцев зима с морозами - время особенное. Оставляя на стоянке своего «железного друга», порой трудно предугадать, какие испытания ему придется...
 
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