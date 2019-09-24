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В Китае открыли самый крупный аэропорт в мире

25.09.2019 17:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Китае открыли самый крупный аэропорт в мире

Самый крупный в мире однотерминальный аэропорт Дасин открылся в китайском Пекине.

Крупнейшая воздушная гавань на планете начала работу в Пекине. О ее открытии на торжественной церемонии объявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Аэропорт Дасин расположен на юге столицы Китая в 46 километрах от центра города. Площадь нового сооружения - 1 млн кв. м. Воздушная гавань имеет четыре взлетно-посадочных полосы и в год способна принимать более 620 тысяч рейсов.

К 2021 году планируется ежегодно обслуживать до 45 миллионов пассажиров, а к 2025 году увеличить этот показатель почти вдвое. Новый аэропорт Дасин позволит снизить пассажиропоток в другой крупной воздушной гавани Китая Шоуду.

Аэропорт Дасин считается самым большим в мире. Проект был разработан китайскими архитекторами. Крыша здания выглядит в виде золотого феникса и имеет площадь в 25 футбольных полей. Кроме этого, воздушная гавань Дасин оборудована самыми современными технологиями.

В аэропорту есть первый в мире терминал с подземной станцией скоростной железной дороги, а также он оборудован двухуровневым терминалом для отправления и прибытия. Помимо всего прочего, в Дасине предусмотрен изолированный терминал. Строительство неповторимого аэропорта продолжалось пять лет, а всего на проект Китай потратил 60 миллиардов долларов, пишет БелТА.

 
 
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Самый крупный в мире однотерминальный аэропорт Дасин открылся в китайском Пекине.
 
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