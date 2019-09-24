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Слухи о том, что Geely в Смоленске стоит дешевле – обман

25.09.2019 17:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Цены на автомобили Geely в России координируются официальным дистрибьютором компании, а сообщения в интернете о том, что в Смоленске можно купить машину дешевле на 40% - обман и фальсификация.

Об этом заявил первый заместитель министра промышленности, и.о. гендиректора «БелДжи» Геннадий Свидерский 25 сентября, передает БЕЛТА.

По его словам, в 2020 году автомобили начнут поставлять в Армению, Казахстан, Азербайджан, Литву, Польшу, Сербию, Украину. Балканские страны заинтересованы в белорусских автомобилях с двигателем класса Евро-6, поэтому модель Atlas будут модернизировать.

По словам Свидерского, в 2019 году «Белджи» выпустила более 12 тыс. автомобилей, реализовала более 11 тыс., из них 40% - в Беларуси, 60% - в России. Он отметил, что сегодня завод выпускает 100-110 авто в смену.

В 2020 году планируется выпуск 30-35 тыс. машин, из которых 10 тыс. будет реализовано в Беларуси, 20-25 тыс. пойдет на экспорт.

Первый замминистра официально заявил, что ценовая политика координируется в пределах всех рынков. Сообщения о том, что в России Geely стоит дешевле – обман и фальсификация.

Напомним, завод «БелДжи» открылся 17 ноября 2017 года. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).

В 2014 году, когда в Беларуси обсуждался проект по производству легковых автомобилей «Джили», уже говорилось о том, что первый белорусский легковой автомобиль может стать заменой немецким и французским авто представительского класса. Однако цены на китайские машины отнюдь не малы, а вот к качеству, внешнему виду и техническим характеристикам многие относятся весьма настороженно. В том же году президент провел тест-драйв китайского авто и остался им доволен.

 
 
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Цены на автомобили Geely в России координируются официальным дистрибьютором компании, а сообщения в интернете о том, что в Смоленске можно купить машину дешевле на 40%...
 
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