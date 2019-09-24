Слухи о том, что Geely в Смоленске стоит дешевле – обман

Цены на автомобили Geely в России координируются официальным дистрибьютором компании, а сообщения в интернете о том, что в Смоленске можно купить машину дешевле на 40% - обман и фальсификация.

Об этом заявил первый заместитель министра промышленности, и.о. гендиректора «БелДжи» Геннадий Свидерский 25 сентября, передает БЕЛТА .

По его словам, в 2020 году автомобили начнут поставлять в Армению, Казахстан, Азербайджан, Литву, Польшу, Сербию, Украину. Балканские страны заинтересованы в белорусских автомобилях с двигателем класса Евро-6, поэтому модель Atlas будут модернизировать.

По словам Свидерского, в 2019 году «Белджи» выпустила более 12 тыс. автомобилей, реализовала более 11 тыс., из них 40% - в Беларуси, 60% - в России. Он отметил, что сегодня завод выпускает 100-110 авто в смену.

В 2020 году планируется выпуск 30-35 тыс. машин, из которых 10 тыс. будет реализовано в Беларуси, 20-25 тыс. пойдет на экспорт.

Первый замминистра официально заявил, что ценовая политика координируется в пределах всех рынков. Сообщения о том, что в России Geely стоит дешевле – обман и фальсификация.

Напомним, завод «БелДжи» открылся 17 ноября 2017 года. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).