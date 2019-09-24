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ГАИ усилит контроль над водителями автобусов, маршруток и такси

25.09.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 26 сентября по 2 октября инспекторы ГАИ будут проверять, соблюдают ли водители правила перевозки пассажиров.

Профилактическая акция пройдет на дорогах страны с 26 сентября по 2 октября. В этот период сотрудники ГАИ усилят контроль над тем, как водители перевозят пассажиров. В первую очередь, инспекторы будут обращать внимание на нарушение ПДД со стороны водителей автобусов, маршруток, такси и других транспортных средств, в которых перевозят людей.

Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как проходит обязательный предрейсовый медицинский контроль водителей, соблюдается ли порядок допуска должностными лицами к участию в дорожном движении транспортных средств, а также наличие свидетельства о прохождении техосмотра. Обратят внимание и на соблюдение водителями правил пассажирских перевозок, а также режима труда и отдыха, на организацию перевозок групп детей на автобусах.

«ГАИ напоминает, ответственность за организацию работы по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров возлагается на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся автомобильными перевозчиками», – подчеркнули в ведомстве.

 
 
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С 26 сентября по 2 октября инспекторы ГАИ будут проверять, соблюдают ли водители правила перевозки пассажиров.
 
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