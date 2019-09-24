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Литовский эксперт: перезахоронение Калиновского в Беларуси стало возможно после визита Болтона

25.09.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перезахоронение белорусского национального героя Кастуся Калиновского в Беларуси стало возможно в результате улучшения отношений между Минском и Вашингтоном.

Об этом в комментарии belsat.eu заявил Вадим Валовой, старший эксперт Центра геополитических исследований Литвы.

За последний месяц Беларусь посетили теперь уже бывший советник президента США Джон Болтон и заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Дэвид Гейл, который заявил о возобновлении работы американского посла в Минске.

«После визита Болтона, если мягко говорить, США озаботились суверенитетом Беларуси в контексте ее интеграции с Россией. После этого Литва, которая обычно делает то, что и США, также начала говорить о суверенитете Беларуси и проявлять шаги в направлении налаживания конкретного диалога, даже несмотря на проблемы с Островецкой атомной электростанцией», – заявил эксперт.

По его мнению, «этот эпизод с перезахоронением хорошо вписывается в политику Литву, которая сейчас наметилась, особенно с учетом исторического контекста борьбы литовского и белорусского народов с российским империализмом».


Поэтому, как считает Вадим Валовой, в Литве инициатива со стороны белорусской общественности о перезахоронении Кастуся Калиновского в Минске может вызвать понимание и согласие.

«Информационный акцент может делаться на восстановлении определенных связей», – заявил он.

С учетом же того, что, по некоторым данным, литовские власти первыми предложили похоронить Кастуся Калиновского Беларуси, эксперт полагает, что официальный Вильнюс «таким образом хочет выкрутиться из ситуации и не приглашать белорусскую сторону в Литву».



Но остается открытым вопросом, как на это отреагирует официальный Минск.

«Там поймут информационное сопровождение и контекст, стоящий за всем этим. И вопрос, хотят ли они это делать. Возможно, официальный Минск больше заинтересован, чтобы захоронение прошло в Литве, но чтобы пригласили какого-нибудь высокопоставленного белорусского представителя от властей», – считает Вадим Валовой.

Кастусь Калиновский был одним из руководителей восстания 1863 – 1864 годов. Издавал с соратниками первую белорусскоязычную газету – «Мужицкая правда». Был схвачен царскими жандармами и казнен через повешение за организацию восстания против царского режима. Расправа произошла 22 марта 1864 года на Лукишской площади в Вильнюсе. Вероятно, что Калиновского похоронили на Горе Гедимина, где в те времена размещался российский военный гарнизон.

Его вероятные останки нашли в 2017 году во время работ на горе. Перезахоронить его и других повстанцев планируется осенью этого года.

24 сентября стало известно, что деятели культуры и представители белорусского интеллигенции обратились к руководству Литвы с просьбой похоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси. При этом заявляется, что литовская сторона первой предложила похоронить повстанца в Беларуси, а литовские депутаты могут поддержать обращение белорусской интеллигенции.
 
Теги: Минск
 
 
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Перезахоронение белорусского национального героя Кастуся Калиновского в Беларуси стало возможно в результате улучшения отношений между Минском и Вашингтоном.
 
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