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Сотни тысяч людей стали читать книги в сториз Instagram. СМИ: это будущее

25.09.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нью-Йоркская публичная библиотека (NYPL) запустила эксперимент по включению полного содержания романов в сториз Instagram. На данный момент книги таким способом читают почти 300 тысяч пользователей, сообщает Fast Company. СМИ называют это будущим.

Проект с именем Insta Novels стартовал еще в прошлом году. Все началось с целого текста «Приключений Алисы в Стране чудес», который разработали специально для небольшого экрана и дополнили анимационными вставками — они «оживили» историю. С тех пор формат оказался неожиданно востребованным. 

Благодаря Insta Novels профиль NYPL насобирал 130 тысяч подписчиков. Цель проекта — выйти за пределы архаичных форматов и убедить еще больше людей читать книги. Кроме Алисы, медиапроект библиотеки включает в себя такие книги, как «Превращение» Франца Кафки, «Рождественская история» Чарльза Диккенса, «Желтые обои» Шарлотты Гилман, «Ворон» Эдгара По и другие.



Креативный директор Insta Novels и ее команда учли особенности платформы: они «разбросали» стикеры и гифки по страницам и главам книг, чтобы удерживать внимание юзеров. «Каждый элемент дизайна адаптировали для того, чтобы сделать историю максимально привлекательной, простой в использовании и естественной для Instagram», — объяснили авторы проекта. Говорят, это начало чего-то большого для библиотек, которые совсем недавно стали постигать новые возможности.
 
 
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Нью-Йоркская публичная библиотека (NYPL) запустила эксперимент по включению полного содержания романов в сториз Instagram. На данный момент книги таким способом читают...
 
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Сотни тысяч людей стали читать книги в сториз Instagram. СМИ: это будущее
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