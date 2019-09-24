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Давыдько поддержал перезахоронение Калиновского в Беларуси: Время собирать камни
Источник материала: Партизан
Представители белорусской интеллигенции обратились к литовскому правительству с просьбой захоронить обнаруженные в Вильнюсе останки одного из лидеров восстания 1863 года Кастуся Калиновского в Беларуси.
Это вызвало бурные дискуссии в интернете. Одни поддерживают предложение, другие считают, что местом захоронения Калиновского должен стать Вильнюс.
«Я считаю, что Кастусь Калиновский — это выдающаяся личность нашей истории. И если это возвращение возможное, то конечно его надо поддерживать.
Пусть у нас появится место, где можно будет склонить голову перед его величием. Все же это один из самых знаменитых наших соотечественников.
Конечно, я бы не был против возвращения Калиновского. Время собирать камни, наши исторические камни. Мне всегда было больно видеть памятники белорусам, которых считают представителями других стран. Тот же Иван Федоров — он же Федорович на самом деле.
Это личности мирового значения. Надо, чтобы все помнили, что они белорусы. И будет здорово, если этим людям можно будет поклониться на родной земле. О чем тут может быть речь?», — заключил Геннадий Давыдько.
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Представители белорусской интеллигенции обратились к литовскому правительству с просьбой захоронить обнаруженные в Вильнюсе останки одного из лидеров...
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