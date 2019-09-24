Давыдько поддержал перезахоронение Калиновского в Беларуси: Время собирать камни

Это вызвало бурные дискуссии в интернете. Одни поддерживают предложение, другие считают, что местом захоронения Калиновского должен стать Вильнюс.





«Наша Нива» спросила председателя «Белой Руси» Геннадия Давыдько, что он об этом думает. спросила председателя «Белой Руси» Геннадия Давыдько, что он об этом думает.





«Я считаю, что Кастусь Калиновский — это выдающаяся личность нашей истории. И если это возвращение возможное, то конечно его надо поддерживать.





Пусть у нас появится место, где можно будет склонить голову перед его величием. Все же это один из самых знаменитых наших соотечественников.







