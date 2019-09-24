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Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины и показал крупнокалиберную пулю

25.09.2019 18:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил Россию в агрессии. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».

С трибуны он показал пулю калибром 12,7 миллиметра, используемую в пулеметах, и сказал, что она попала в украинца, солиста Парижской национальной оперы Василия Слепака, который защищал Украину от российской агрессии в Донбассе.

«Вот она — 12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру, остановили его жизнь. Стоит 10 долларов. И, к сожалению, на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни. Таких историй тысячи. Таких пуль — миллион. Добро пожаловать в XXI век — век возможностей», — сказал он.

Зеленский отметил, что любая война сейчас несет угрозу для всей цивилизации, поэтому «сильный лидер — не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть, а тот, кто бережет жизнь каждого человека».
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил Россию в агрессии. Трансляцию выступления вел телеканал «112...
 
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