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«КоммерсантЪ»: Путин призвал страны НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности
Источник материала: Партизан
Президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран письмо с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обращение опубликовал
О письме изданию анонимно рассказал прибывший на сессию Генассамблеи ООН дипломат из страны — члена НАТО. По его словам, послание было отправлено 19 сентября, его получили все государства Североатлантического альянса. Опрос показал, что Путин обратился также к лидерам стран, не входящих в НАТО, например, к Китаю.
Владимир Путин, в частности, пишет: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия».
Источник «Коммерсанта» в одной из стран, куда было отправлено письмо, заявил, что НАТО не рассматривает предложение Путина всерьез, так как считает, что Россия уже развернула на своей территории РСМД.
При этом из послания Путина следует, что Москва готова обсуждать некие «верификационные меры» для ввода моратория. «Хотел бы отметить, что претворение в жизнь подобной схемы (моратория.— «Ъ») потребует дополнительных верификационных мер, особенно в условиях, когда на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности. Готовы к обсуждению соответствующих технических аспектов»,— сказано в его письме.
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«КоммерсантЪ»: Путин призвал страны НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности
Президент России Владимир Путин направил лидерам ряда стран письмо с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и...
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