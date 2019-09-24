«КоммерсантЪ»: Путин призвал страны НАТО ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности

«КоммерсантЪ» . Обращение опубликовал





О письме изданию анонимно рассказал прибывший на сессию Генассамблеи ООН дипломат из страны — члена НАТО. По его словам, послание было отправлено 19 сентября, его получили все государства Североатлантического альянса. Опрос показал, что Путин обратился также к лидерам стран, не входящих в НАТО, например, к Китаю.





Владимир Путин, в частности, пишет: «Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия».









Источник «Коммерсанта» в одной из стран, куда было отправлено письмо, заявил, что НАТО не рассматривает предложение Путина всерьез, так как считает, что Россия уже развернула на своей территории РСМД.