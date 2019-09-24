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Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Источник материала: Партизан
Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
Белый дом
Эту стенограмму позволил опубликовать Трамп своим указом от 24 сентября.
В расшифровке отмечается, что это не дословная стенограмма разговора двух президентов, а запись, сделанная людьми, которые присутствовали во время беседы. В связи с этим «ряд факторов» может повлиять на точность записи, в частности плохая связь, акцент или интерпретация сказанного.
По основному конкуренту на выборах Джо Байдену Трамп во время разговора попросил Зеленского «посмотреть» на дело в отношении сына Байдена.
«Есть много разговоров относительно сына Байдена. Что Байден остановил расследование (в Украине — ред.) и многие хотели бы узнать (контекстно — разобраться) об этом, и если вы можете что-то сделать с генпрокурором, было бы замечательно. Байден хвастается что остановил расследование, и если можете заглянуть туда (в расследование)... звучит ужасно», — сказал Трамп.
Отметим, что сейчас в США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.
По данным издания The Washington Post, Трамп якобы требовал продолжить расследование по делу украинской газодобывающей компании Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний является одним из главных соперников Трампа на предстоящих президентских выборах.
В связи с этим в Конгрессе США начали «масштабное расследование» о возможных попытках президента Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани оказывать давление на украинскую власть, чтобы она способствовала переизбранию Трампа на президентских выборах в 2020 году.
Адвокат Трампа Рудольф Джулиани сначала признал, а потом ответил, что просил Украину провести расследование относительно главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Американские конгрессмены выступили с требованием предоставить им стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Этого же требует и сам Байден.
Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что адвокат Трампа Джулиани выдвигал требования к окружению Зеленского, а «украинские чиновники боялись последствий их неисполнения».
В то же время глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонные разговоры лидеров США и Украины, в эксклюзивном интервью hromadske заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
24 сентября в США объявили о запуске процедуры импичмента Трампа в связи с этой ситуацией.
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Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата...
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