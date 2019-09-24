ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексиевич критикует Позняка из-за Калиновского: Он имеет дело с придуманной Беларусью

25.09.2019 18:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обращение деятелей культуры и представители белорусской интеллигенции к руководству Литвы с просьбой похоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси многие восприняли в штыки.

Алексиевич критикует Позняка из-за Калиновского: Он имеет дело с придуманной Беларусью
"Белсат" поговорил со Светланой Алексиевич, Нобелевской лауреаткой по литературе, которая выступает за перезахоронение останков лидера восстания 1863-1864 гг. в Беларуси.

Вы в числе первых подписались под обращением к литовским властям. Почему вы думаете, что Калиновского следует вернуть в Беларусь?

Наши герои нужны нам дома. Нам нужно формировать нацию. Нам нужно место, куда беларус может прийти и почувствовать, что он беларус, а то мы как язычники. Единственное место, где люди сплачиваются – дожинки. Как будто ничего другого нет… Или Линия Сталина – это то, вокруг чего пытаются сплотить наш народ. Мы так никогда не станем нацией. У нас должен быть пантеон героев и он должен быть дома.

Противники захоронения останков Калиновского сомневаются, что власти найдут подходящее место.

Это должен решить народ. Надо найти такое место, где будет наш пантеон. Нельзя спонтанно его выбрать.

Как бы вы парировали аргумент о том, что ментально беларусы еще не готовы к такому?

Я думаю, что страна, в которой Линия Сталина – это место поклонения, она не готова принять прах героя. В принципе власть тоже не готова. Думаю, что она против.

Но, прежде чем мы сформируем нацию, мы должны сформировать общество. Возможно, сегодня это не получится, но мы сформируем мысли и идеи людей и подумаем о том, как нам себя сделать.

Я отношу себя к романтикам и не верю, что Лукашенко организует почести к возвращению героя, но мы должны говорить людям, что настало время делать из себя нацию. И тут, конечно, нужна история, мифы и герои.


Недавно в Лиде на открытии памятника князю Гедимину были одновременно и флаги БРСМ и бело-красно-белые флаги. В ситуации с Калиновским есть ощущение, что образовались два лагеря. Получилось, что Калиновский, скорее, делит беларусов, а не объединяет. Что вы об этом думаете?

Плохую службу в этом сыграл Зенон Позняк и часть нашей эмиграции. Он [Позняк – Прим. Belsat.eu] имеет дело не с реальной Беларусью, а с той, которая у него в голове. 

Мы живем здесь и видим, что нации нет и её нужно сделать. Тысячи людей по всей Беларуси потихоньку делают эту работу, но нам нужны символы. Собственно Позняк и начал этот раскол, о котором вы говорите.

Вы придете на церемонию захоронения Калиновского?

Я постараюсь быть в стране. Приду и поклонюсь герою.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обращение деятелей культуры и представители белорусской интеллигенции к руководству Литвы с просьбой похоронить останки Кастуся Калиновского в Беларуси многие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: что мужчины и женщины ненавидят во время секса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика