20-летний белорус стал чемпионом мира по тяжелой атлетике

Источник материала: Tut.by

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг. Соревнования проходят в Тайланде.



Фото: weightlifting.by

20-летний Тихонцов показал результат 398 кг (180+218), добыв решающее преимущество в толчке.

Серебро выиграл южнокореец Ин Юнсун (397 кг, 181+216), бронзу завоевал иранец Мохаммад Реза Барари (394 кг, 175+219).

Отметим, что в этом году Евгений Тихонцов уже завоевал золото на чемпионате Европы, который проходил в апреле.