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20-летний белорус стал чемпионом мира по тяжелой атлетике

25.09.2019 19:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг. Соревнования проходят в Тайланде.


Фото: weightlifting.by

20-летний Тихонцов показал результат 398 кг (180+218), добыв решающее преимущество в толчке.

Серебро выиграл южнокореец Ин Юнсун (397 кг, 181+216), бронзу завоевал иранец Мохаммад Реза Барари (394 кг, 175+219).

Отметим, что в этом году Евгений Тихонцов уже завоевал золото на чемпионате Европы, который проходил в апреле.

 
 
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Белорус Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг. Соревнования проходят в Тайланде.
 
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