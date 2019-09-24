ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

25.09.2019 19:13 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продукция, собранная с экспериментальных полей, а также подворья Президента, 25 сентября отправилась по адресам, где ее по традиции всегда очень ждут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большую часть собранного урожая глава государства передает в подшефные организации – старикам и детям.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Один из первых пунктов назначения также традиционно дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на улице Ваупшасова в столице. Собранный урожай этим утром поступил в распоряжение местных поваров – так сказать, «прямо с грядки и теплицы» на стол.

Спектр вкусных подарков – самый широкий, и все это лично выращивает Президент. Например, картофель. Тот самый, из элитных сортов белорусской селекции.

Идёт уборка урожая с экспериментальных полей Президента Беларуси. Показываем, что на них растёт

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

4 тонны вкуснейшей белорусской картошки, и здешние жители уже вовсю готовятся делать из него пюре и драники.

Но и это не все. Среди угощений – мед, собранный в Александрии, соленья и варенье, которые приготовили повара Президента, белорусские дыни из узбекских семян, чисто белорусские яблоки, березовый и яблочный соки – в общем, самое богатое и полезное меню.

Первая дегустация прошла прямо на месте и не просто, а с чаем за теплой беседой и даже песнями.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Очевидно, что этим людям внимание нужно больше, чем кому бы то ни было, особенно когда повод говорит сам за себя. На следующей неделе в Беларуси отмечают День пожилых людей, а к празднику подарков много не бывает.

Каждому из четырех сотен проживающих здесь сегодня вручили и теплый шерстяной плед, который согреет предстоящими долгими зимними вечерами. Конечно, белорусского производства.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

И, конечно, не забыли гости про местную мини-ферму. Ранее из хозяйства главы государства сюда уже передавали куриц, кроликов и коз. Сегодня – это был спецзаказ местных жителей – ферма пополнилась еще 10 курицами голландских пород.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Но главное, конечно, внимание и теплота. Людям, которые всегда ее ждут. Ждут по-особенному. А потому и дарить бесценное приятно вдвойне.

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Продукцию с экспериментальных полей и подворья Президента передали в дар в подшефные организации

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продукция, собранная с экспериментальных полей, а также подворья Президента, 25 сентября отправилась по адресам, где ее по традиции всегда очень...
 
Новости дня
Новости разные
 
Был пьян и доверил машину другу. В Гродно задержан нетрезвый водитель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика