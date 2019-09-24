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Был пьян и доверил машину другу. В Гродно задержан нетрезвый водитель
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 сентября около половины шестого утра в Гродно был остановлен автомобиль с нетрезвым водителем.
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Поскольку денег на такси у парней не было, они решили воспользоваться автомобилем одного из них. 18-летний владелец машины сам за руль отказался садиться – он был нетрезв и лишён водительских прав. Однако молодой человек доверил ключи от Volkswagen 19-летнему другу.
Неподалёку от перекрёстка улиц Белуша – Лидская автомобиль привлёк внимание правоохранителей. Подойдя к водителю, сотрудники ГАИ заметили признаки опьянения.
Медосвидетельствование показало, что в организме мужчины содержится 1,8 промилле алкоголя. Отмечается, что гражданин получил водительское удостоверение в феврале.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении владельца машины, который задерживался за управление автомобилем в нетрезвом виде 1 сентября.
Несколькими днями ранее в Ивановском районе был задержан нетрезвый мотоциклист.
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Новости Беларуси. 21 сентября около половины шестого утра в Гродно был остановлен автомобиль с нетрезвым водителем. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского...
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