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«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

25.09.2019 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Любить малую родину можно по-разному. Тех, кто делает это не на расстоянии, а собственными руками наводит порядок в самых дорогих сердцу местах Беларуси, становится все больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Межконфессиональное движение по восстановлению и благоустройству святынь набирает обороты. Навести порядок на территориях храмов и очистить родники  взялись волонтерские отряды по всей стране. Репортаж корреспондента Александра Добриян.

Мимо храма по дороге в школу 9-классница Александра Гончарова проходит каждый день. Сегодня она здесь вместе с одноклассниками. Трудятся на свежем воздухе, чтобы сделать свою малую родину немного лучше. А заодно понемногу меняются сами.

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

Александра Гончарова, учащаяся Хальчанской базовой школы:
Вера – это такое... Сложно объяснить довольно-таки. Но если мы верим, нам есть во что верить, есть к чему стремиться. Мы всегда найдем у кого попросить помощи.

Мне кажется, для любой деревни, города важно это место – церковь.

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

В отличие от Александры и ее одноклассников, Иван Дусенок в Хальче впервые. Электрогазосварщик после заводской смены перевоплощается в супер-героя и творит добро. Руководитель волонтерского отряда «Седьмое небо» сегодня строит лавочки для бабушек-прихожанок. А вообще в этом сезоне это уже третий храм, который он вместе с друзьями помогает обустроить. 

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

Иван Дусенок, руководитель волонтерского отряда «Седьмое небо»:
Для нас, парней, я вообще считаю, не должно быть каких-то вопросов – помогать. Что-то внутри происходит, когда видишь радость особенных детей, когда трудишься в храмах, каких-то других объектах. Людям нужно самим попробовать. Словами это не передать. 

Иван сумел сплотить вокруг себя единомышленников. В его отряде обычные парни: слесари и электрики становятся героями.

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

Александр Добриян, корреспондент:
С начала весны, когда был дан старт акции, к волонтерскому движению присоединилось более полутысячи человек. Только в Гомельской области в порядок привели 46 святынь. Проводить личное время с пользой для общего дела становится хорошим трендом в молодежной среде.

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

Главную святыню деревни Хальч – храм в честь Святого Архангела Михаила, разрушенный в годы Второй мировой – сельчане восстановили еще в начале 90-х. Сейчас все заботы о храме на плечах небольшого прихода: в основном, это пожилые бабушки. Поэтому помощь очень кстати. Отец Сергий уверен: эта работа в прямом смысле слова на пользу всем.

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

Иерей Сергий (Борисенко), настоятель храма в честь Святого Архангела Михаила, д. Хальч:
Когда мы соучаствуем в уборке храма, трудимся, в храм заходим, конечно, это будет на всю жизнь память о том, что трудились и частичку себя отдали Богу.

Объектом молодежной заботы в рамках межконфессиональной благотворительной акции «Восстановление святынь» становятся храмы и родники по всей Беларуси. Нынешний сезон уже на исходе, но свою работу волонтерские отряды планируют продолжить и в 2020 году.

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

«Частичку себя отдали Богу». Как наводят порядок и участвуют в восстановлении святынь волонтёры в Ветковском районе

Люди в материале: Александр Добриян, Иерей Сергий, Иван Дусенок
 
 
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Новости Беларуси. Любить малую родину можно по-разному. Тех, кто делает это не на расстоянии, а собственными руками наводит порядок в самых дорогих сердцу местах...
 
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