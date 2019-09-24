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Олег Руммо. Анонс программы «В людях»

25.09.2019 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как быстро вылечить насморк? Шесть действенных советов

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Осень – время утепляться и беречь свое здоровье. Коварный насморк может не отпускать неделями. К счастью, мы знаем несколько действенных способов, как быстро снять симптомы и вылечиться.

Пейте больше теплой жидкости

Заварите себе чашку чая или залейте малиновое варенье горячей водой – главное, чтобы напиток был не очень горячим. Во время питья теплая жидкость и пар будут усиливать кровообращение в носоглотке, благодаря чему дышать станет в разы легче, а насморк со временем закончится.

Кстати, пить нужно не только теплое, но и обычную воду. Главное – употреблять как можно больше жидкости. В противном случае слизь в носу становится густой, из-за чего и возникает заложенность носа. Когда мы добавляем организму больше жидкости, слизь становится более текучей и благодаря этому микробы могут беспрепятственно выходить из организма.

Врач: прогревать нос солью и яйцами при насморке не стоит

Олег Руммо. Анонс программы «В людях»

Примите горячий душ

Если нужно быстро избавиться от течи из носа или ощущения заложенности, то просто примите горячий душ. Он сработает как ингаляция и подарит вам быстрое облегчение.

Делайте промывания

Эффективный способ лечения насморка – промывания солевым раствором. Налейте 240 миллилитров воды, добавьте в нее половину чайной ложки соли и щепотку соды. Этим раствором нужно промывать нос не менее 4 раз в сутки в течение нескольких дней.

Олег Руммо. Анонс программы «В людях»

Проводите ингаляции

Если у вас нет дома ингалятора, то можно его заменить вдыханием горячего пара. Делать это очень просто. Сначала возьмите небольшую кастрюлю и нагрейте в ней воду до образования пара. Затем снимите тару с огня и разместите ее в таком положении, чтобы было удобно подышать над ней горячим паром около 20-30 минут. При этом вдыхать нужно исключительно носом. Если пар будет очень горячим, то поднимите лицо выше.

Для большего эффекта в воду можно добавить несколько капель эфирного масла. С заложенностью хорошо справляются эвкалипт, шалфей, розмарин, сосна и чайное дерево.

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Делайте компрессы

Теплый компресс будет лечить ваш насморк, если его делать не меньше 3-4 раз в день. Смочите салфетку в горячей воде и прикладывайте к носу на 3-4 минуты.

Обратитесь к врачу

Насморк нельзя игнорировать, чтобы он не перерос в серьезное заболевание. Вовремя обратитесь к специалисту – именно он назначит правильное лечение и поможет забыть о неприятных ощущениях надолго.

Недавно мы рассказывали, как не перепутать грипп и ОРВИ. О чем сигнализируют небольшая заложенность носа и сухость в горле – здесь подробнее.

 
 
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