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Около 50 сельхозярмарок проведут в Гродненской области

25.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 50 сельхозярмарок проведут в Гродненской области

В Гродненской области в осенний сезон планируется провести около 50 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома.

Сельхозпродукцию можно приобрести на рынках региона. Для этих целей предусмотрено свыше 2,2 тыс. торговых мест, около 150 из которых — для реализации продукции с автомобилей.

«Во всех районах области запланировано проведение около 50 сельскохозяйственных ярмарок с привлечением широкого круга организаций Минсельхозпрода, а также фермерских хозяйств. Информация о месте и времени их проведения размещена на сайтах городских и районных исполнительных комитетов, порталах организаторов ярмарок», — рассказали в управлении. Например, в Гродно ярмарки пройдут и на территории городских спальных районов, и у крупных торговых объектов. Ближайшая из них развернется 5-6 октября на площадке мини-рынка «Ольшанка» в микрорайоне Южный-2.

Кроме того, с учетом покупательских потоков и возможности подъезда грузовым транспортом в регионе определены свыше 40 дополнительных площадок для реализации плодоовощной продукции. Выделены места для продажи излишков картофеля, овощей и фруктов, выращенных на приусадебных участках.

В регионе начата закладка плодоовощной продукции в стабилизационные фонды на межсезонный период. Относительно 2018 года увеличены объемы по всем овощным культурам. Всего в области в стабфонды планируется заложить более 10 тыс. т овощей и фруктов.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области в осенний сезон планируется провести около 50 сельскохозяйственных ярмарок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении торговли и...
 
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