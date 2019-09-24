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Тысячи болельщиков собрались на стадионе в Бресте на неокласико: «Динамо-Брест» - БАТЭ
Источник материала: Tut.by
В 20.45 на ОСК «Брестский»
Билеты на игру распродали за несколько часов. За белорусским неокласико будет наблюдать с трибун свыше 10 тысяч человек.
Праздник футбола в Бресте открыла предматчевая программа. В гостевой зоне традиционно прошли конкурсы, работали игровые и фото площадки, а также прошла автограф-сессия с Романом Юзепчуком.
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За белорусским неокласико будет наблюдать с трибун свыше 10 тысяч человек.
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