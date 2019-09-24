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Тысячи болельщиков собрались на стадионе в Бресте на неокласико: «Динамо-Брест» - БАТЭ

25.09.2019 20:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 20.45 на ОСК «Брестский» начнется матч между брестскими динамовцами и борисовским БАТЭ, который может решится судьба чемпионства. Понаблюдать за противостоянием лидеров белорусского футбола собрались тысячи болельщиков.










Билеты на игру распродали за несколько часов. За белорусским неокласико будет наблюдать с трибун свыше 10 тысяч человек.

Праздник футбола в Бресте открыла предматчевая программа. В гостевой зоне традиционно прошли конкурсы, работали игровые и фото площадки, а также прошла автограф-сессия с Романом Юзепчуком.

Положение в чемпионате после 22-го тура. Следует учитывать, что некоторые команды еще сыграют перенесенные матчи:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 21 17 3 1 54 15 54
2 БАТЭ 20 16 1 3 43 11 49
3 Шахтер 20 16 1 3 43 13 49
4 Динамо (Минск) 21 14 1 6 33 21 43
5 Торпедо-БелАЗ 22 11 5 6 31 24 38
6 Ислочь 22 11 4 7 31 25 37
7 ФК Городея 21 8 6 7 22 23 30
8 Неман 22 7 5 10 21 31 26
9 ФК Слуцк 22 7 5 10 22 36 26
10 Славия 20 6 5 9 23 29 23
11 ФК Минск 22 5 8 9 27 34 23
12 ФК Витебск 21 5 6 10 18 30 21
13 ФК Гомель 22 4 6 12 33 40 18
14 Дняпро-МЧЗ 21 4 4 13 20 31 16
15 РЦОР-БГУ 22 3 7 12 30 56 16
16 Торпедо (Минск) 21 1 3 17 4 36 6

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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