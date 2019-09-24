Врачи рассказали, почему женщинам опасно сдерживать эмоции

Источник материала: Газета Авангард





Американские специалисты в ходе научного исследования выяснили, что женщинам не стоит сдерживать сильные отрицательные эмоции, поскольку это вредно для здоровья.

Оказалось, что повышенный самоконтроль ведет к такому страшному заболеванию, как инсульт.

В ходе эксперимента медики обследовали 300 женщин, у которых уже наступила менопауза. Причем все участницы исследования были некурящими.

У дам, которые привыкли проявлять сдержанность, была выявлена высокая степень предрасположенности к инсульту. Важность исследования заключается в том, что никотиновая зависимость и депрессия никак не влияли на взаимосвязь со страшным недугом.

Ученые считают, что представительницам прекрасного пола стоит находить возможность выхода отрицательных эмоций, чтобы не подвергать себя риску.

Источник: belnovosti.by