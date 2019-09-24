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В Барнауле самолёт совершил жёсткую посадку. Пострадали 23 человека
Источник материала: СТВ
Новости России. В Барнауле у совершившего жёсткую посадку самолёта загорелась стойка шасси. Об этом
В 21:21 по местному времени (17:21 по мск) Boeing 767-300 рейса «Камрань-Барнаул» совершил жёсткое приземление. Были эвакуированы 334 пассажира и 10 членов экипажа. В 21:40 пожар был потушен. Погибших нет.
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Новости России. В Барнауле у совершившего жёсткую посадку самолёта загорелась стойка шасси. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. В 21:21 по местному...
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