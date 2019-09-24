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Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

25.09.2019 19:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Хамство на дороге: вопрос жизни и смерти. Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве этих случаев водители не пропускали спецтранспорт с мигалками и не реагировали на сирену.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Наша съемочная группа отправилась на дежурство вместе с бригадой неотложки и в сопровождении сотрудников ГАИ, которые фиксировали нарушения.

Кто стоит на пути к спасению? Корреспондента Вероника Гришкова о цене непропущенного вызова.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Антон Трутнев, фельдшер выездной бригады подстанции № 4 Минска:
Ощущение, что ты эти секунды прямо кожей чувствуешь. Нужно быстрее, быстрее… Десять уступило, а один – нет. Замешкался – и вот мы теряем эти секунды. Может быть это и редкость, но в нашей работе эти редкости складываются в статистику. И когда ты смотришь эту статистику за год, ты понимаешь, сколько человеческих жизней можно было бы спасти.

Вот скорая не может проехать по двору. 20 минут слишком принципиальный водитель не съезжает с места, игнорируя проблесковые маячки.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

А вот это видео из Бобруйска шокирует вдвойне, если знать, что скорая помощь спешит в роддом. К счастью, и мама, и ребенок не пострадали. Но вопрос о том, почему чужая беда трогает не всегда, остается открытым.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Вероника Гришкова, корреспондент:
По сути, все истории спасения начинаются одинаково. Диспетчер принимает вызов 103, уточняет детали и заполняет форму. Дальше программа определяет ближайшую свободную машину. С этого момента гонка на жизнь началась.

Это не показательный заезд с мигалками. Реальный экстренный вызов. Скорая пытается успеть к школьнику, который пожаловался на сердце. По словам мамы, Даниэлю больно даже дышать. Не час пик и не загруженный центр, но и здесь на одном из перекрестков спецтранспорт с сиреной откровенно игнорируют.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Я считаю, что нужно погромче это как-то делать, держать на сигнал. Я бы обратил внимание и пропустил. Я не злостный нарушитель, который не пускает скорую. Я все прекрасно понимаю. Но я просто ее не увидел.

У этой истории хэппи-энд. Медики успели, мальчика доставили в больницу. Но так бывает не всегда. Водителем скорой помощи Дмитрий Каплановский работает пять лет. И уже успел составить свой рейтинг самых опасных мест по маршруту. Большие перекрестки, красный свет, пробки и заставленные дворы – главные пожиратели бесценного времени. Чтобы оценить масштаб трагедии, не нужно даже отъезжать от подстанции. Вот запрещающий знак, но и он не повод припарковаться в другом месте.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Дмитрий Каплановский, водитель машины скорой помощи подстанции № 4 Минска:
Сейчас припаркуется рядом еще одна, а потом ни заехать невозможно, ни выехать. Если экстренный, придется на бордюр заскакивать.

Подходим к нарушителю, чтобы узнать мотивы.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Я, наверное, никому не помешал. Вроде бы тут проезжали.

И объяснения всегда находятся, а время неумолимо бежит. Чтобы доехать к пострадавшему, водителю скорой помощи дается всего 15 минут. И скидки на пробки в этом деле нет.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Екатерина Богдан, фельдшер по приему и передаче вызовов выездной бригады подстанции № 4 Минска:
Если машина попадает в ДТП, то вызов снимается с этой бригады, ехать она дальше не может, и вызов передается другой бригаде. Но если бригада попала в пробку, то, к сожалению, посылать другую бригаду не имеется возможности, потому что она все равно поедет по данному приблизительно маршруту следования и будет стоять в пробке.

Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи. В большинстве случаев водители равнодушно не пропускали спецтранспорт с мигалками и не реагировали на сирену. Хотя и этот результат положительный – 10 лет назад только в подобных рейдах фиксировали до 10 нарушений.

Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство

Ирина Кавецкая, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД:
За данное нарушение предусмотрена ответственность от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год или без лишения.

Казалось бы, один непропущенный вызов. Вот только цена его для каждого будет разной. Водитель авто заплатит штраф или лишится прав на срок до года, а вот больному этих драгоценных секунд может просто не хватить. 

Люди в материале: Вероника Гришкова, Антон Трутнев, Дмитрий Каплановский, Екатерина Богдан, Ирина Кавецкая
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Хамство на дороге: вопрос жизни и смерти. Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи, сообщили в программе...
 
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