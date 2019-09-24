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Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Хамство на дороге: вопрос жизни и смерти. Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В большинстве этих случаев водители не пропускали спецтранспорт с мигалками и не реагировали на сирену.
Наша съемочная группа отправилась на дежурство вместе с бригадой неотложки и в сопровождении сотрудников ГАИ, которые фиксировали нарушения.
Антон Трутнев, фельдшер выездной бригады подстанции № 4 Минска:
Вот скорая не может проехать по двору. 20 минут слишком принципиальный водитель не съезжает с места, игнорируя проблесковые маячки.
А вот это видео из Бобруйска шокирует вдвойне, если знать, что скорая помощь спешит в роддом. К счастью, и мама, и ребенок не пострадали. Но вопрос о том, почему чужая беда трогает не всегда, остается открытым.
Вероника Гришкова, корреспондент:
Это не показательный заезд с мигалками. Реальный экстренный вызов. Скорая пытается успеть к школьнику, который пожаловался на сердце. По словам мамы, Даниэлю больно даже дышать. Не час пик и не загруженный центр, но и здесь на одном из перекрестков спецтранспорт с сиреной откровенно игнорируют.
Я считаю, что нужно погромче это как-то делать, держать на сигнал. Я бы обратил внимание и пропустил. Я не злостный нарушитель, который не пускает скорую. Я все прекрасно понимаю. Но я просто ее не увидел.
У этой истории хэппи-энд. Медики успели, мальчика доставили в больницу. Но так бывает не всегда. Водителем скорой помощи Дмитрий Каплановский работает пять лет. И уже успел составить свой рейтинг самых опасных мест по маршруту. Большие перекрестки, красный свет, пробки и заставленные дворы – главные пожиратели бесценного времени. Чтобы оценить масштаб трагедии, не нужно даже отъезжать от подстанции. Вот запрещающий знак, но и он не повод припарковаться в другом месте.
Дмитрий Каплановский, водитель машины скорой помощи подстанции № 4 Минска:
Подходим к нарушителю, чтобы узнать мотивы.
Я, наверное, никому не помешал. Вроде бы тут проезжали.
И объяснения всегда находятся, а время неумолимо бежит. Чтобы доехать к пострадавшему, водителю скорой помощи дается всего 15 минут. И скидки на пробки в этом деле нет.
Екатерина Богдан, фельдшер по приему и передаче вызовов выездной бригады подстанции № 4 Минска:
Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи. В большинстве случаев водители равнодушно не пропускали спецтранспорт с мигалками и не реагировали на сирену. Хотя и этот результат положительный – 10 лет назад только в подобных рейдах фиксировали до 10 нарушений.
Ирина Кавецкая, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД:
Казалось бы, один непропущенный вызов. Вот только цена его для каждого будет разной. Водитель авто заплатит штраф или лишится прав на срок до года, а вот больному этих драгоценных секунд может просто не хватить.
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Какова цена непропущенного вызова, и почему водители часто не уступают скорым? Съёмочная группа СТВ отправилась на дежурство
Новости Беларуси. Хамство на дороге: вопрос жизни и смерти. Только в столице ежегодно фиксируют больше 40 ДТП с участием машин скорой помощи, сообщили в программе...
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