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Парня судят за кражу своего же автомобиля. Ему грозит от 3 до 5 лет заключения

25.09.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автомобиль Константина Долгушина, жителя Могилева, опечатан, а техпаспорт хранится в суде. Началось же все в прошлом году, когда Константин продавал свой Ford Scorpio

На объявление откликнулся человек из Бобруйска. Они обменялись ключами с условием, что через две недели покупатель приедет, и они переоформят автомобиль. Но и через месяц покупатель не объявился. Константин же получил штрафы за превышение скорости – всего на 70 рублей, передает "Белсат".

«Вот у меня есть распечатка переписки с Вайбера, где я ему пишу о штрафах. И он игнорирует их», – говорит Константин Долгушин.

За помощью Константин вместе с матерью обратились в Госавтоинспекцию. В ответе было написано, что законных оснований для розыска автомобиля нет. Так как Константин является собственником, то имеет право по собственному усмотрению распоряжаться своим имуществом.

«И мы поехали и забрали автомобиль. Так как мой сын является собственником этого автомобиля», – рассказывает мать парня.

Константин вместе с друзьями сняли этот процесс на видео, чтобы потом их не обвинили в краже вещей из машины. Но уже в тот же вечер за Константином приехали правоохранители и вместе с матерью увезли на допрос в Борисов. Утром наши герои узнали, что против Константина возбудили уголовное дело по статье 205, «Кража». Как можно украсть собственный автомобиль, мы попытались спросить в Борисовском следственном комитете и прокуратуре. Но за несколько дней ни один рабочий телефон не ответил.


Евгений Грачев, юрист ABW.BY, напоминает, что кража предусматривает корыстный мотив. А в случае Константина Долгушина его нет.

«Обвиняемый до сих обращался в органы милиции с целью оказать ему содействие в перерегистрации упомянутого автомобиля. Если брать Постановление Верховного Суда № 9, то там написано, что приобретатель имущества (именно автомобиля) приобретает все права и обязанности, касательно автомобиля, только с момента регистрации данного транспортного средства в ГАИ».

Чтобы не попасть в такую ситуацию, юрист советует сразу регистрировать сделку в ГАИ.

Уже прошло семь заседаний суда, который усердно разбирается в деле. Но почему-то не замечает ни техпаспорта, ни официальной справки могилевского ГАИ, что автомобиль принадлежит Константину. Пока в этом деле не поставлена точка, парню может грозить от трех до пяти лет заключения за кражу собственного автомобиля.
 
Теги: Могилев
 
 
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Автомобиль Константина Долгушина, жителя Могилева, опечатан, а техпаспорт хранится в суде. Началось же все в прошлом году, когда Константин продавал свой Ford Scorpio
 
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