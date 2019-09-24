«Вои, на Крапивне победа». Фанаты ФК «Орша» вспомнили про 505-ю годовщину Оршанской битвы

Фота: orshafans2.livejournal.com

«Вои, на Крапивне победа». Таким образом ультрас вспомнили о 505-ю годовщине Оршанской битвы, когда на реке Крапивне было разбито московское войско.

«Составной частью шоу на выезде была растяжка в честь героев Оршанской битвы, которая 505 лет назад принесла нашим предкам знаменитую победу над московитами, которые пришли захватить наши земли. Этот баннер мы из-за бесконечного рабочего графика, командировок и вскапывание огородов в промежутках между дождями начали рисовать только в ночь перед выездом!» –оршанские фанаты о своей «милитари» акции.