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«Вои, на Крапивне победа». Фанаты ФК «Орша» вспомнили про 505-ю годовщину Оршанской битвы

25.09.2019 20:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оршанские фанаты отметили победу в гостевом матче над ФК «Барановичи» (2: 0), вывесив на трибуне стадиона «Локомотив» баннер с надписью: «Воі, на Крапіўне перамога», передает "Белсат".




Фота: orshafans2.livejournal.com

«Вои, на Крапивне победа». Таким образом ультрас вспомнили о 505-ю годовщине Оршанской битвы, когда на реке Крапивне было разбито московское войско.

«Составной частью шоу на выезде была растяжка в честь героев Оршанской битвы, которая 505 лет назад принесла нашим предкам знаменитую победу над московитами, которые пришли захватить наши земли. Этот баннер мы из-за бесконечного рабочего графика, командировок и вскапывание огородов в промежутках между дождями начали рисовать только в ночь перед выездом!» – рассказывают оршанские фанаты о своей «милитари» акции.

Матч Первой лиги состоялся 21 сентября.
 
 
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Оршанские фанаты отметили победу в гостевом матче над ФК «Барановичи» (2: 0), вывесив на трибуне стадиона «Локомотив» баннер с надписью: «Воі, на Крапіўне перамога»,...
 
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