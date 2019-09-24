ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспектор труда подал в суд на главу профсоюза, входящего в ФПБ. В Беларуси это прецедент

25.09.2019 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Олег Сивченко подал в суд на председателя организации Сергея Алейникова за нарушение законодательства.

Как пояснил «Салідарнасці» Олег Сивченко, нанимателем были нарушены его права. Несмотря на утверждение нового штатного расписание и нового должностного оклада, ему продолжили платить зарплату по-старому. Конструктивного диалога на эту тему с председателем профсоюза Сергеем Алейниковым не получилось.

– Когда я указал на нарушение, реакция была агрессивная: пиши заявление и уходи, – рассказал Олег Сивченко.

Обращение в комиссию по трудовым спорам не помогло, поэтому главный технический инспектор труда вынужден был пойти в суд. Первое заседание состоится 26 сентября.

– В Беларуси это прецедент. Такое впервые, когда не просто рядовой член профсоюза, а главный технический инспектор, который должен следить за охраной труда, подает в суд на своего нанимателя, председателя профсоюза в связи с нарушением законодательства о труде. Если я со своей подготовкой и знаниями не смогу защититься от произвола нанимателя, то что тогда говорить о других работниках. Но я верю в справедливость правосудия и законность в нашем государстве, – отметил Олег Сивченко.


Он намерен добиться выплаты недоплаченной ему части зарплаты. После этого через надзорные органы будет пытаться привлечь к ответственности председателя профсоюза за нарушение законодательства о труде.

– На работе в профсоюзе хотел бы остаться. Мне нравится помогать людям, отстаивать их права в споре с нанимателями, – сказал Олег Сивченко.

Белорусский профсоюз работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий является членской организацией Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный технический инспектор труда Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Олег Сивченко подал в суд на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Районы Брестской области снимают запрет на посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • polaroid очки официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика