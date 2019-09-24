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20-летний белорус стал чемпионом мира по тяжелой атлетике
Источник материала: Партизан
Белорус Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг. Соревнования проходят в Таиланде.
Фото: weightlifting.by
Белорус Евгений Тихонцов, выступающий в весовой категории 102 кг, занял первое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, передает
Тихонцов в двоеборье показал результат 398 кг (180+218). Серебро выиграл южнокореец Ин Юнсун (397 кг, 181+216), бронзу завоевал иранец Мохаммад Реза Барари (394 кг, 175+219).
Другой представитель Беларуси Андрей Орленок стал девятым (375 кг, 175+200).
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Белорус Евгений Тихонцов выиграл золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 102 кг. Соревнования проходят в Таиланде.
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