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Презентация книги «Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие»

25.09.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27 сентября в 16.30 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоится презентация книги «Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие».

Презентация книги «Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие»

Эта книга – попытка нарисовать портрет города от древнейших времён до наших дней. Каким он был и каким стал. Как жили предки более тысячи лет назад и в последующие эпохи, чем они занимались, как праздновали, воевали, как залечивали раны, вновь и вновь поднимая из руин свой родной город. Развитые ещё в Средние века городские институции, цветущая торговля и ремёсла, а потом и промышленность, вовлечённость в грандиозные события, происходившие на континенте, - Бресту есть что сказать своим гостям и есть чем гордиться.

Презентация книги «Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие»

Автор концепции и текста А. М. Суворов.

 
Теги: Брест
 
 
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  27 сентября в 16.30 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоится презентация книги «Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие». Эта книга – попытка...
 
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