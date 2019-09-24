Источник материала: Виртуальный Брест

27 сентября в 16.30 в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоится презентация книги «Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие».

Эта книга – попытка нарисовать портрет города от древнейших времён до наших дней. Каким он был и каким стал. Как жили предки более тысячи лет назад и в последующие эпохи, чем они занимались, как праздновали, воевали, как залечивали раны, вновь и вновь поднимая из руин свой родной город. Развитые ещё в Средние века городские институции, цветущая торговля и ремёсла, а потом и промышленность, вовлечённость в грандиозные события, происходившие на континенте, - Бресту есть что сказать своим гостям и есть чем гордиться.





Автор концепции и текста А. М. Суворов.