Школьную продукцию, не соответствующую нормам, выявили в Брестской области

Источник материала: Виртуальный Брест

Проверку продукции легкой промышленности, предназначенной для детей школьного возраста и подростков, в сентябре текущего года провели специалисты Брестской областной инспекции Госстандарта.





Во время проверки сотрудники госинспекции выявили ряд товаров, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). Результаты проверки опубликованы на сайте Барановичского РИК .







Рубашка (сорочка верхняя) для мальчиков, размер 134/9, производство Турция, не соответствует требованиям по показателю безопасности «воздухопроницаемость», показатель составил 38 дм3/м2с при норме не менее 70 дм3/м2с (для материалов с полиуретановыми нитями).

Блузка для девочек, размер 64, рост 128 (школьная группа), производство Турция, не соответствует требованиям по достоверности информации о виде и массовой доле сырья, указанной в маркировке к изделию.

Платье для девочек, размер 152‒158, производство Турция, не соответствует требованиям по достоверности информации в маркировке изделия.



За истекший период 2019 года Брестской областной инспекцией Госстандарта проведено 10 проверок и 50 мониторингов соблюдения требований при реализации товаров легкой промышленности для детей школьного возраста и подростков импортного производства (Китай, Россия, Узбекистан, Киргизия, Турция). Нарушения установлены при всех надзорных мероприятиях.