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Школьную продукцию, не соответствующую нормам, выявили в Брестской области
25.09.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проверку продукции легкой промышленности, предназначенной для детей школьного возраста и подростков, в сентябре текущего года провели специалисты Брестской областной инспекции Госстандарта.
Рубашка (сорочка верхняя) для мальчиков, размер 134/9, производство Турция, не соответствует требованиям по показателю безопасности «воздухопроницаемость», показатель составил 38 дм3/м2с при норме не менее 70 дм3/м2с (для материалов с полиуретановыми нитями).
Блузка для девочек, размер 64, рост 128 (школьная группа), производство Турция, не соответствует требованиям по достоверности информации о виде и массовой доле сырья, указанной в маркировке к изделию.
Платье для девочек, размер 152‒158, производство Турция, не соответствует требованиям по достоверности информации в маркировке изделия.
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Проверку продукции легкой промышленности, предназначенной для детей школьного возраста и подростков, в сентябре текущего года провели специалисты Брестской...
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