ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьную продукцию, не соответствующую нормам, выявили в Брестской области

25.09.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Проверку продукции легкой промышленности, предназначенной для детей школьного возраста и подростков, в сентябре текущего года провели специалисты Брестской областной инспекции Госстандарта.

Школьную продукцию, не соответствующую нормам, выявили в Брестской области

Во время проверки сотрудники госинспекции выявили ряд товаров, не соответствующих требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011). Результаты проверки опубликованы на сайте Барановичского РИК.

Школьную продукцию, не соответствующую нормам, выявили в Брестской области

Рубашка (сорочка верхняя) для мальчиков, размер 134/9, производство Турция, не соответствует требованиям по показателю безопасности «воздухопроницаемость», показатель составил 38 дм3/м2с при норме не менее 70 дм3/м2с (для материалов с полиуретановыми нитями).

Блузка для девочек, размер 64, рост 128 (школьная группа), производство Турция, не соответствует требованиям по достоверности информации о виде и массовой доле сырья, указанной в маркировке к изделию.

Школьную продукцию, не соответствующую нормам, выявили в Брестской области

Платье для девочек, размер 152‒158, производство Турция, не соответствует требованиям по достоверности информации в маркировке изделия.

За истекший период 2019 года Брестской областной инспекцией Госстандарта проведено 10 проверок и 50 мониторингов соблюдения требований при реализации товаров легкой промышленности для детей школьного возраста и подростков импортного производства (Китай, Россия, Узбекистан, Киргизия, Турция). Нарушения установлены при всех надзорных мероприятиях.

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Проверку продукции легкой промышленности, предназначенной для детей школьного возраста и подростков, в сентябре текущего года провели специалисты Брестской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Этот матч ждала вся страна. Кто может победить в противостоянии БАТЭ и брестского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика