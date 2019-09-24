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Тысячи болельщиков собрались на стадионе в Бресте на неокласико: «Динамо-Брест» — БАТЭ
25.09.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В 20.45 на ОСК «Брестский»
Билеты на игру распродали за несколько часов. За белорусским неокласико будет наблюдать с трибун свыше 10 тысяч человек.
Праздник футбола в Бресте открыла предматчевая программа. В гостевой зоне традиционно прошли конкурсы, работали игровые и фото площадки, а также прошла автограф-сессия с Романом Юзепчуком.
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В 20.45 на ОСК «Брестский» начнется матч между брестскими динамовцами и борисовским БАТЭ, который может решится судьба чемпионства. Понаблюдать за...
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