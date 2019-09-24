Тысячи болельщиков собрались на стадионе в Бресте на неокласико: «Динамо-Брест» — БАТЭ

Источник материала: Виртуальный Брест

В 20.45 на ОСК «Брестский» начнется матч между брестскими динамовцами и борисовским БАТЭ , который может решится судьба чемпионства. Понаблюдать за противостоянием лидеров белорусского футбола собрались тысячи болельщиков.





































Билеты на игру распродали за несколько часов. За белорусским неокласико будет наблюдать с трибун свыше 10 тысяч человек.

Праздник футбола в Бресте открыла предматчевая программа. В гостевой зоне традиционно прошли конкурсы, работали игровые и фото площадки, а также прошла автограф-сессия с Романом Юзепчуком.