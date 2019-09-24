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Смотрите прямую трансляцию футбольного матча «Динамо-Брест» и «БАТЭ» в формате 16К
25.09.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
"Динамо-Брест" совместно с телеканалом "Беларусь 5" организует в Бресте масштабную трансляцию главного футбольного события белорусского чемпионата в этом году!
Принципиальная встреча двух топовых команд состоится 25 сентября в 20:45 на Стадионе ОСК "Брестский" и будет показана с 16 камер. Кроме того, запланирована работа большой выездной студии и флеш-интервью как в перерывах, так и во время игры.
Освещение футбольного матча в таком масштабе организовано по инициативе "Динамо-Брест" в результате беспрецедентного интереса со стороны болельщиков. Напомним, что все билеты на матч, а это более десяти тысяч, проданы всего за 4 часа, что тоже стало своеобразным рекордом в истории белорусского футбола.
Внимание! Во время матча будет ограничено движение,
Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча в Бресте, где лидер нынешнего первенства местное "Динамо" примет действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ. Брестчане после 21 проведенного матча имеют в своем активе 54 очка, а борисовчане провели на одну игру меньше и набрали 49 зачетных баллов. По мнению специалистов и болельщиков, в случае победы в сегодняшнем поединке вряд ли что сможет помешать брестским динамовцам завоевать первое для себя золото национального первенства.
Поединок в Бресте будет судить бригада опытных белорусских арбитров во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Матч начнется в 20.45 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".
Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 54 очка (21 матч), БАТЭ - 49 (20), "Шахтер" - 49 (20), "Динамо" (Минск) - 43 (21).
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"Динамо-Брест" совместно с телеканалом "Беларусь 5" организует в Бресте масштабную трансляцию главного футбольного события белорусского чемпионата в этом году! ...
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