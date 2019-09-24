ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смотрите прямую трансляцию футбольного матча «Динамо-Брест» и «БАТЭ» в формате 16К

25.09.2019 21:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

"Динамо-Брест" совместно с телеканалом "Беларусь 5" организует в Бресте масштабную трансляцию главного футбольного события белорусского чемпионата в этом году!

Смотрите прямую трансляцию футбольного матча «Динамо-Брест» и «БАТЭ» в формате 16К

Принципиальная встреча двух топовых команд состоится 25 сентября в 20:45 на Стадионе ОСК "Брестский" и будет показана с 16 камер. Кроме того, запланирована работа большой выездной студии и флеш-интервью как в перерывах, так и во время игры.

Смотрите прямую трансляцию футбольного матча «Динамо-Брест» и «БАТЭ» в формате 16К

Освещение футбольного матча в таком масштабе организовано по инициативе "Динамо-Брест" в результате беспрецедентного интереса со стороны болельщиков. Напомним, что все билеты на матч, а это более десяти тысяч, проданы всего за 4 часа, что тоже стало своеобразным рекордом в истории белорусского футбола.

Смотрите прямую трансляцию футбольного матча «Динамо-Брест» и «БАТЭ» в формате 16К

Внимание! Во время матча будет ограничено движение, подробности по ссылке.

Смотрите прямую трансляцию футбольного матча «Динамо-Брест» и «БАТЭ» в формате 16К

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет встреча в Бресте, где лидер нынешнего первенства местное "Динамо" примет действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ. Брестчане после 21 проведенного матча имеют в своем активе 54 очка, а борисовчане провели на одну игру меньше и набрали 49 зачетных баллов. По мнению специалистов и болельщиков, в случае победы в сегодняшнем поединке вряд ли что сможет помешать брестским динамовцам завоевать первое для себя золото национального первенства.

Смотрите прямую трансляцию футбольного матча «Динамо-Брест» и «БАТЭ» в формате 16К

Поединок в Бресте будет судить бригада опытных белорусских арбитров во главе с рефери ФИФА Алексеем Кульбаковым. Матч начнется в 20.45 и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 54 очка (21 матч), БАТЭ - 49 (20), "Шахтер" - 49 (20), "Динамо" (Минск) - 43 (21).

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  "Динамо-Брест" совместно с телеканалом "Беларусь 5" организует в Бресте масштабную трансляцию главного футбольного события белорусского чемпионата в этом году! ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Этот матч ждала вся страна. Кто может победить в противостоянии БАТЭ и брестского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика