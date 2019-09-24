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В Минске женщина из мести поцарапала машину бывшего сожителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске женщина поссорилась с мужчиной и поцарапала его автомобиль.
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Мужчина объяснил, что припарковал машину, приехав утром на работу. Когда рабочий день закончился, он подошёл к автомобилю и увидел на нём царапины.
Правоохранители установили, что иномарку повредила 62-летняя бывшая сожительница заявителя. Женщина пояснила, что накануне поссорилась с мужчиной.
Поскольку гражданка знала, где потерпевший работает, она приехала к нему, но, увидев транспортное средство, передумала идти к бывшему сожителю. Женщина поцарапала капот и двери, после чего уехала к матери в Жодино.
Сумма ущерба составила около 1 600 рублей. Ранее гражданка к уголовной ответственности не привлекалась. Её действиям даётся правовая оценка.
Несколькими днями ранее в Минске молодой человек порезал шины автомобиля Департамента охраны.
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Новости Беларуси. В Минске женщина поссорилась с мужчиной и поцарапала его автомобиль. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сотрудникам милиции стало известно о...
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