В Минске женщина из мести поцарапала машину бывшего сожителя

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске женщина поссорилась с мужчиной и поцарапала его автомобиль.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сотрудникам милиции стало известно о повреждении Nissan Almera. Они выяснили, что иномарка принадлежит 49-летнему минчанину.

Мужчина объяснил, что припарковал машину, приехав утром на работу. Когда рабочий день закончился, он подошёл к автомобилю и увидел на нём царапины.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Правоохранители установили, что иномарку повредила 62-летняя бывшая сожительница заявителя. Женщина пояснила, что накануне поссорилась с мужчиной.

Поскольку гражданка знала, где потерпевший работает, она приехала к нему, но, увидев транспортное средство, передумала идти к бывшему сожителю. Женщина поцарапала капот и двери, после чего уехала к матери в Жодино.



Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сумма ущерба составила около 1 600 рублей. Ранее гражданка к уголовной ответственности не привлекалась. Её действиям даётся правовая оценка.

Несколькими днями ранее в Минске молодой человек порезал шины автомобиля Департамента охраны.