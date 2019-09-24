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В Минске женщина из мести поцарапала машину бывшего сожителя

25.09.2019 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске женщина поссорилась с мужчиной и поцарапала его автомобиль.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сотрудникам милиции стало известно о повреждении Nissan Almera. Они выяснили, что иномарка принадлежит 49-летнему минчанину.

Мужчина объяснил, что припарковал машину, приехав утром на работу. Когда рабочий день закончился, он подошёл к автомобилю и увидел на нём царапины.

В Минске женщина из мести поцарапала машину бывшего сожителя
Фото: ГУВД Мингорисполкома

Правоохранители установили, что иномарку повредила 62-летняя бывшая сожительница заявителя. Женщина пояснила, что накануне поссорилась с мужчиной.

Поскольку гражданка знала, где потерпевший работает, она приехала к нему, но, увидев транспортное средство, передумала идти к бывшему сожителю. Женщина поцарапала капот и двери, после чего уехала к матери в Жодино.

В Минске женщина из мести поцарапала машину бывшего сожителя
Фото: ГУВД Мингорисполкома

Сумма ущерба составила около 1 600 рублей. Ранее гражданка к уголовной ответственности не привлекалась. Её действиям даётся правовая оценка.

Несколькими днями ранее в Минске молодой человек порезал шины автомобиля Департамента охраны.

Парень попал на камеру видеорегистратора – здесь подробности.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске женщина поссорилась с мужчиной и поцарапала его автомобиль. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, сотрудникам милиции стало известно о...
 
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