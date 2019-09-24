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Этот матч ждала вся страна. Кто может победить в противостоянии БАТЭ и брестского «Динамо»

25.09.2019 21:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси 25 сентября – особенный день. Лидер нынешнего первенства – местное «Динамо» – принимает действующего чемпиона страны – легендарный и почти непобедимый борисовский БАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но и брестчане настроены на успех. В случае победы они реально смогут претендовать на первое для себя золото. Все билеты на матч, а это более 10 тысяч, проданы в рекордно короткий срок.

С подробностями – корреспондент Петр Бутрим.

Этот матч ждала вся страна. Кто может победить в противостоянии БАТЭ и брестского «Динамо»

Петр Бутрим, корреспондент:
Можно уверенно сказать, что этот матч ждет вся страна. Особенно брестчане. Не зависимо от любви к футболу. Билеты на поединок брестского «Динамо» и борисовского БАТЭ раскупили всего за несколько часов. В кассах их не было уже 18 сентября. И для высшей лиги это прецедент. Этот матч уже окрестили битвой за чемпионство. Неслучайно, ведь обе команды лидируют в турнирной таблице и имеют примерно равные шансы на золото.

Этот матч ждала вся страна. Кто может победить в противостоянии БАТЭ и брестского «Динамо»

Этот матч ждала вся страна. Кто может победить в противостоянии БАТЭ и брестского «Динамо»

Сегодня город окрашен в «динамовские» цвета. На белорусском футбольном «класико» ожидают и огромный десант болельщиков из Борисова. Чтобы поддержать свой клуб с другого конца страны, в будний день приедут около 500 человек. Большие ожидания от главного матча осени и у брестчан.

В зоне гостеприимства уже начался турнир по тек-болу и конкурс «повтори за футболистом». Накануне встречи по улицам города прошагали несколько десятков барабанщиков. Эта традиция собирает сотни шумных болельщиков перед каждым домашним матчем. Футболисты уже вышли на предматчевую разминку. Уверены, что атмосфера на стадионе будет накалена до предела.

Этот матч ждала вся страна. Кто может победить в противостоянии БАТЭ и брестского «Динамо»

Этот матч ждала вся страна. Кто может победить в противостоянии БАТЭ и брестского «Динамо»

Петр Бутрим:
Напомним, домашний стадион брестского «Динамо» вмещает больше 10 тысяч болельщиков. Зона гостеприимства уже открыта. Даже за час до стартового свистка здесь очень много не только взрослых, но и маленьких любителей футбола. Совсем скоро будут заполнены под завязку и трибуны.

Чего ждут от матча болельщики, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Пётр Бутрим
 
 
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Новости Беларуси. В футбольном чемпионате Беларуси 25 сентября – особенный день. Лидер нынешнего первенства – местное «Динамо» – принимает действующего чемпиона...
 
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