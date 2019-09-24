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Как стать успешной моделью Plus Size? На необычном конкурсе красоты в Минске разрушают стереотипы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда размер имеет значение. Необычный конкурс красоты проходит в столице. «Мисс Беларусь Plus Size» объединяет полторы сотни девушек из всех уголков страны. Участницы всем своим видом разрушают привычные стереотипы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яна Шипко, корреспондент:
Евгения Тюленева, модель, «Вице-мисс мира Plus Size-2017»:
Всегда очень легко быть худой красивой. А полной, с большими и красивыми формами быть красивой намного сложней. Я благодарна богу, что мне это удается. Как-то оно само получается.
В моей жизни это первый такой авантюрный конкурс. Знакомые предложили заполнить анкету. Конечно, я согласилась. Абсолютно никак не готовилась: спонтанно, после работы приехала сюда и в такой волнительной суете пребываю.
По итогам кастинга жюри предстоит отобрать пятерку финалисток, которая представит Беларусь на Международном конкурсе «Мисс Мира Plus Size», который пройдет в 2020 году в Киеве.
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Новости Беларуси. Когда размер имеет значение. Необычный конкурс красоты проходит в столице. «Мисс Беларусь Plus Size» объединяет полторы сотни девушек из всех...
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