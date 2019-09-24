ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке

25.09.2019 23:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Народный герой. 25 сентября в зале Победы музея Великой Отечественной войны министр обороны Беларуси Андрей Равков вручил Орден Мужества старшему лейтенанту Дмитрию Филиповичу из 72-го объединенного учебного центра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Печах офицер спас солдата, уронившего боевую гранату в окоп. Минобороны о подвиге

В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке

В марте во время занятий по огневой подготовке он спас солдата, который уронил боевую гранату в окоп. Офицер отбросил опасный снаряд, прижал к земле рядового и закрыл его своим телом. Тогда оба получили незначительные осколочные ранения. Однако если бы лейтенант среагировал на мгновение позже, трагедия была бы неизбежна.

В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке

Дмитрий Филипович, командир учебной мотострелковой роты72 ОУЦ:
Для меня это очень значимо. Я не мог даже подумать, что когда-нибудь буду награжден госнаградой. Оно получилось само по себе.

Для своих коллег, сослуживцев, для подрастающего поколения хочу сказать, что необходимо выполнять свои обязанности четко, уверенно и с достоинством.

В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке

Помимо Дмитрия Филиповича, государственные награды из рук министра обороны получили еще шесть человек – как военные, так и гражданские. Все они внесли существенный вклад в обороноспособность Беларуси.

В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке

В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке

В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке

Люди в материале: Дмитрий Филипович
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Народный герой. 25 сентября в зале Победы музея Великой Отечественной войны министр обороны Беларуси Андрей Равков вручил Орден Мужества...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый детский сад с бассейном появится в столичном микрорайоне «Лебяжий»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные мужские портфели вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика