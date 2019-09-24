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В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Народный герой. 25 сентября в зале Победы музея Великой Отечественной войны министр обороны Беларуси Андрей Равков вручил Орден Мужества старшему лейтенанту Дмитрию Филиповичу из 72-го объединенного учебного центра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В марте во время занятий по огневой подготовке он спас солдата, который уронил боевую гранату в окоп. Офицер отбросил опасный снаряд, прижал к земле рядового и закрыл его своим телом. Тогда оба получили незначительные осколочные ранения. Однако если бы лейтенант среагировал на мгновение позже, трагедия была бы неизбежна.
Дмитрий Филипович, командир учебной мотострелковой роты72 ОУЦ:
Для своих коллег, сослуживцев, для подрастающего поколения хочу сказать, что необходимо выполнять свои обязанности четко, уверенно и с достоинством.
Помимо Дмитрия Филиповича, государственные награды из рук министра обороны получили еще шесть человек – как военные, так и гражданские. Все они внесли существенный вклад в обороноспособность Беларуси.
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В Минске вручили Орден Мужества лейтенанту, который спас солдата во время занятий по огневой подготовке
Новости Беларуси. Народный герой. 25 сентября в зале Победы музея Великой Отечественной войны министр обороны Беларуси Андрей Равков вручил Орден Мужества...
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