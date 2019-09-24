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Новый детский сад с бассейном появится в столичном микрорайоне «Лебяжий»

25.09.2019 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Микрорайон «Лебяжий» станет больше на одно дошкольное учреждение. Новый детский сад с бассейном на улице Мястровской появится в 2020 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ориентировочно, детское учреждение примет в свои ряды 190 малышей.

Новый детский сад с бассейном появится в столичном микрорайоне «Лебяжий»

Напомним, Лебяжий – самый молодой микрорайон в столице. В нем сейчас работает всего несколько дошкольных учреждений. Первый детский сад здесь появился в 2015 году. Кроме дошкольного учреждения, здесь может появиться и школа на 1020 учеников. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.

Новый детский сад с бассейном появится в столичном микрорайоне «Лебяжий»

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Новости Беларуси. Микрорайон «Лебяжий» станет больше на одно дошкольное учреждение. Новый детский сад с бассейном на улице Мястровской появится в 2020 году,...
 
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