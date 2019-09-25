«Тунеядцам» защиты нет. На Минском горсуде замкнулся круг судебной власти

«Суд пришел к правильному выводу об отказе в возбуждении гражданского дела, поскольку заявленные требования не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», - считает судья Мингорсуда О.Будовская. Суд покинул в силе решение суда Московского района, вынесенное 10 июня 2019 года.





Юрий Беляков. - Мингорсуд отказал Игорю Якшевичу в удовлетворении его частной жалобы на определение суда Московского района Минска , которое вынес судья Артем Русак. Минчанин просил суд обратиться в Верховный суд, как субъект, который уполномочен поставить вопрос перед Конституционным судом на соответствие декрета №3 белорусской Конституции, - отмечает правовой инспектор профсоюза РЭП





Игоря Якшевича включили в список “граждан, не занятых в экономике страны”. Минчанин добивается исключения себя из черных списков. Он вместе с матерью-пенсионеркой (дочка проживает отдельно) живет в трехкомнатной квартире, в панельном доме. Он – строитель, шабашник. “Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали: я давно убил в себе государство”, – подчеркнул минчанин.





18 февраля Якшевич обратился в администрацию Московского района с заявлением об исключении его из базы “незанятых в экономике”.





“Сведения о вас содержатся в базе трудоспособных граждан, не занятых в экономике… Вы можете предоставить соответствующие документы, подтверждающие занятость”. Такой ответ 7 марта дал первый замглавы администрации Московского района Минска Т.Колядко на письменное обращение минчанина Игоря Якшевича, записанного в тунеядцы.









После отказа вертикали минчанин направил жалобу в суд Московского района Минска с требованием признать действия (бездействие) районной администрации неправомерными, ущемляющими права гражданин – получил отказ.





Игорь Якшевич уже дважды обращался в Конституционный суд после отказа администрации Московского района Минска исключить его из базы " тунеядцев".





-На Минском городском суде замкнулся круг судебной власти в Беларуси. Государство не обеспечивает Игорю Якшевичу правовой защиты. Остаются международные инстанции…



