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«Тунеядцам» защиты нет. На Минском горсуде замкнулся круг судебной власти

25.09.2019 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский городской суд не удовлетворил жалобу «тунеядца» Игоря Якшевича, просившего обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить декрет №3 на соответствие Конституции.

«Тунеядцам» защиты нет. На Минском горсуде замкнулся круг судебной власти
«Суд пришел к правильному выводу об отказе в возбуждении гражданского дела, поскольку заявленные требования не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», - считает судья Мингорсуда О.Будовская. Суд покинул в силе решение суда Московского района, вынесенное 10 июня 2019 года.

- Мингорсуд отказал Игорю Якшевичу в удовлетворении его частной жалобы на определение суда Московского района Минска, которое вынес судья Артем Русак. Минчанин просил суд обратиться в Верховный суд, как субъект, который уполномочен поставить вопрос перед Конституционным судом на соответствие декрета №3 белорусской Конституции, - отмечает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Игоря Якшевича включили в список “граждан, не занятых в экономике страны”. Минчанин добивается исключения себя из черных списков. Он вместе с матерью-пенсионеркой (дочка проживает отдельно) живет в трехкомнатной квартире, в панельном доме. Он – строитель, шабашник. “Мне от государства ничего не надо, я хочу, чтобы от меня отстали: я давно убил в себе государство”, – подчеркнул минчанин.

18 февраля Якшевич обратился в администрацию Московского района с заявлением об исключении его из базы “незанятых в экономике”. 

“Сведения о вас содержатся в базе трудоспособных граждан, не занятых в экономике… Вы можете предоставить соответствующие документы, подтверждающие занятость”. Такой ответ 7 марта дал первый замглавы администрации Московского района Минска Т.Колядко на письменное обращение минчанина Игоря Якшевича, записанного в тунеядцы.


После отказа вертикали минчанин направил жалобу в суд Московского района Минска с требованием признать действия (бездействие) районной администрации неправомерными, ущемляющими права гражданин – получил отказ.

Игорь Якшевич уже дважды обращался в Конституционный суд после отказа администрации Московского района Минска исключить его из базы " тунеядцев". 

-На Минском городском суде замкнулся круг судебной власти в Беларуси. Государство не обеспечивает Игорю Якшевичу правовой защиты. Остаются международные инстанции…
 
Теги: Минск
 
 
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Минский городской суд не удовлетворил жалобу «тунеядца» Игоря Якшевича, просившего обратиться в Конституционный суд с просьбой проверить декрет №3 на...
 
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