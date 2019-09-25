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Приз — 14 тысяч рублей. Объявлен победитель премии Гедройца

25.09.2019 21:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На торжественной церемонии, которая прошла в пространстве ZAL#2 (в столичном Дворце искусства), был объявлен победитель престижной литературной премии имени Ежи Гедройца. Им стал Илья Син, автор книги Libido. Награда победителю составляет 14 тысяч рублей.

Приз — 14 тысяч рублей. Объявлен победитель премии Гедройца
Илья Син. Фото: Alena Procharava, facebook.com
Второе место занял Михал Андрасюк (за книгу «Поўня»). Его приз (от Союза белорусских писателей) — творческий отдых в Балтийском центре писателей и переводчиков на острове Готланд (Швеция).

На третьем месте — Алена Брава (автор книги «Садомская яблыня»). Его приз (от Белорусской службы «Радио Свобода») — выпуск аудиокниги.

Во время церемонии впервые была вручена награда в номинации «Выбор Алексиевич». Приз — телефон iPhone Xr. — получил Сергей Календа.



Премия имени Ежи Гедройца вручается с 2012 года. На нее могут номинироваться книги, изданные в бумажном или электронном вариантах в течение календарного года на белорусском языке в жанрах «художественная проза» и «эссеистика».


Ранее лауреатами премии Гедройца становились Павел Костюкевич за книгу «Зборная РБ па негалоўных відах спорту» (2012), Владимир Некляев за книгу «Аўтамат з газіроўкай з сыропам і без» (2013), Игорь Бобков за книгу «Хвілінка: Тры гісторыі» (2014), Виктор Казько за книгу «Час збіраць косці» (2015), Макс Щур, автор книги «Завяршыць гештальт» (2016), Дмитрий Бартосик, автор книги «Быў у пана верабейка гаварушчы» (2017) и Владимир Орлов, автор книги «Танцы над горадам».
 
 
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На торжественной церемонии, которая прошла в пространстве ZAL#2 (в столичном Дворце искусства), был объявлен победитель престижной литературной премии имени Ежи...
 
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