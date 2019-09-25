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Николай Лукашенко отвез урожай с полей президента в подшефные организации
Источник материала: Партизан
Сегодня младший сын президента Николай Лукашенко, как и в предыдущие годы, отвез собранный с угодий главы государства урожай в подшефные организации пожилым людям и детям. Сюжет об этом показан на телеканале «Беларусь 1».
В сюжете показали привезенные в дом-интернат для ветеранов и людей с ограниченными возможностями на столичной улице Ваупшасова мешки картошки (всего 4 т), корзины с дынями и яблоками, банки с соленьями и вареньем, приготовленные поварами президента, и мед из Александрии.
Николая Лукашенко сопровождали пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, личный врач президента Светлана Коношенко, его первая учительница Мария Богомолова и другие.
В интернате гостей пригласили за стол, где угощали привезенными продуктами. Во время застолья не обошлось без песен. Кроме того, жителям интерната подарили теплые пледы от президента.
Для местной мини-фермы привезли 10 кур голландских пород, ранее сюда из хозяйства президента передавали птиц, кроликов и коз.
Ранее на этой неделе пресс-служба Александра Лукашенко рассказала, какой урожай убирают на экспериментальных полях президента Беларуси. Там отметили, что президент страны «лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций аграрной отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. Самые успешные из наработок внедряют в жизнь уже массово».
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Сегодня младший сын президента Николай Лукашенко, как и в предыдущие годы, отвез собранный с угодий главы государства урожай в подшефные организации пожилым людям...
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