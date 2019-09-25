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«Динамо» Брест – БАТЭ. Перед матчем прошла минута молчания в память об Анатолии Капском
Источник материала: Партизан
Перед матчем чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ прошла минута молчания в память об умершем в прошлом году председателе борисовчан Анатолии Капском.
Напомним, Анатолий Капский умер 22 сентября 2018 года после продолжительной болезни.
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Перед матчем чемпионата Беларуси «Динамо» Брест – БАТЭ прошла минута молчания в память об умершем в прошлом году председателе борисовчан Анатолии Капском.
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