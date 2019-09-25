Новым главой МВФ стала болгарский экономист Кристалина Георгиева

РБК . Гражданка Болгарии, главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева ближайшие пять лет будет возглавлять Международный валютный фонд. О ее избрании говорится в сообщении фонда, передает





Георгиева была избрана исполнительным советом МВФ, состоящим из 24 человек. Срок ее полномочий начнется 1 октября. В пресс-службе отметили, что с момента основания фонда в 1944 году Георгиева станет первым главой организации из страны с развивающейся рыночной экономикой.





Кристалина Георгиева родилась в 1953 году в Софии, в 1976 году окончила экономический институт «Карл Маркс» (ныне — Университет национального и мирового хозяйства). Докторскую диссертацию защитила в США, поваышала квалификацию в Лондоне, Канберре и Гарварде. С 1993 года Георгиева начала работать во Всемирном банке. С 2004 по 2007 год была главой отдела по вопросам России. С января 2017 года занимает пост генерального директора Всемирного банка.









Георгиева стала единым кандидатом на этот пост от Европейского союза. Правительства ЕС выбирали единого кандидата на пост директора МВФ из двух претендентов — Георгиевой и голландского политика Йеруна Дейсселблума. Еще три претендента выбыли из гонки накануне выборов. Предыдущий директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подала в отставку 16 июля для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Европейского центрального банка (ЕЦБ).