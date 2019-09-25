ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться

25.09.2019 23:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нетипичные для наших мест обитатели. На Цнянском водохранилище появились редкие утки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться

Этих двух красавцев трудно не заметить среди привычных водоплавающих. Огари – более крупные и выделяются ярко-рыжей окраской. Встречаются в степях и пустынях от северо-запада Африки и Ближнего Востока до Монголии. Как птицы попали в Беларусь – неизвестно.

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться

Виктор Натыканец, научный сотрудник лаборатории орнитологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам:
Всегда существуют в любой популяции особи, которые летят не туда, ошибаются.

В Минском зоопарке есть огари, которые содержатся в вольере. Из вольеров и частных подворий они часто бегут. Это, скорей всего, сбежавшие из неволи ручные птицы.

Они успешно зимуют, но все зависит от подкормки. Если они найдут место, где будет достаточное количество желающих их подкормить, то есть шанс, что они перезимуют.

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться

Редкие утки огари появились на Цнянском водохранилище: как они могли там оказаться

Люди в материале: Виктор Натыканец
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нетипичные для наших мест обитатели. На Цнянском водохранилище появились редкие утки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Играем каждый матч на победу». Нападающий ХК «Юность-Минск» о матче с «Металлургом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика