ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

25.09.2019 23:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть первое белорусское золото чемпионата мира по тяжелой атлетике! Соревнования проходят в Таиланде. В очередной соревновательный день белорусы выступали в двух видах программы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

Евгений Тихонцов в весе 102 килограмма выиграл золото. Результат белоруса по сумме двоеборья – 398 килограммов.

Выступавший в этой же категории Андрей Орленок занял 9 место. А еще одна белоруска –Дарья Наумова – в весе до 81 килограмма показала четвертую сумму.

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

Белорус Евгений Тихонцов выиграл золото ЧМ по тяжёлой атлетике

Люди в материале: Евгений Тихонцов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Есть первое белорусское золото чемпионата мира по тяжелой атлетике! Соревнования проходят в Таиланде. В очередной соревновательный день...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика