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БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

25.09.2019 23:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 сентября прошел один из центральных матчей «Беларусбанк – высшей лиги». В Бресте в перенесенной игре 18-го тура «Динамо» принимало БАТЭ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Матч конкурентов в борьбе за золото чемпионата получился не по-осеннему горячим. В насыщенном первом тайме зрители, правда, забитых голов не увидели. Зато после перерыва хозяева поля открыли счет. Мяч на счету Гордейчука. А вскоре борисовчане отыгрались. Цель поразил Драгун. До финального свистка счет уже не изменился. Ничья – 1:1.

БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

25 сентября прошли еще два перенесенных матча. «Витебск» одолел «Славию», а «Шахтер» разошелся миром с «Городеей». Бресткое «Динамо» по-прежнему лидирует, а БАТЭ отстает от него на 5 очков. При этом у борисовчан одна игра в запасе.

БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 25 сентября прошел один из центральных матчей «Беларусбанк – высшей лиги». В Бресте в перенесенной игре 18-го тура «Динамо» принимало БАТЭ,...
 
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