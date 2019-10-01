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Молодёжь Мстиславщины примет участие в избирательной кампании

25.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Белорусский республиканский союз молодёжи примет активное участие в подготовке и проведении выборов в парламент. Об этом корреспонденту «СК» рассказала первый секретарь РК ОО «БРСМ» Наталья Цырикова.

— Молодые люди нашего района, как и всей страны, заинтересованы в своём будущем. Поэтому юноши и девушки всегда принимают активное участие в избирательных кампаниях на всех её этапах, — рассказывает лидер молодёжной организации района. — Наша организация насчитывает около 1500 молодых людей. В районе действуют 44 первичные организации. Выборы — ответственный момент для каждого её члена. Участвуя в таком политическом процессе, молодые люди не только выполняют свой гражданский долг, но и определяют дальнейшее развитие страны.

Представители районной организации в предстоящих выборах войдут в число наблюдателей и членов избирательных комиссий. Наблюдатели из числа молодёжи будут задействованы на каждом избирательном участке.

Молодых людей, которые будут наблюдать за ходом избирательной кампании, мы выбирали по территориальному признаку, а также из числа активных и инициативных. На каждом участке будут присутствовать волонтёры РК ОО «БРСМ».

Добровольцы из числа молодых людей будут оказывать необходимую помощь людям пожилого возраста, с ограниченными возможностями, мамам с маленькими детьми и другим избирателям. В день выборов впервые голосующую молодёжь ожидают памятные подарки от районной организации БРСМ.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.

 

 
 
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Белорусский республиканский союз молодёжи примет активное участие в подготовке и проведении выборов в парламент. Об этом корреспонденту «СК» рассказала первый...
 
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