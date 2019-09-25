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Брестское "Динамо" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

26.09.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Футболисты брестского "Динамо" и борисовского БАТЭ сыграли вничью в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестское "Динамо" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Центральный поединок чемпионата страны прошел в Бресте при аншлаге и под аккомпанемент дождя.

Брестское "Динамо" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Матч начался с атак динамовцев и на 6-й минуте бывший игрок борисовчан Михаил Гордейчук мог открыть счет, но после его удара мяч угодил в перекладину ворот. Гости отвечали контратаками и незадолго до перерыва их лидер Игорь Стасевич вышел на голевую позицию, но и его удар пришелся в перекладину.

Брестское "Динамо" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Вторая половина игры началась очень бурно - уже на 20-й секунде Михаил Гордейчук все же поразил ворота своих бывших одноклубников. Борисовчане ответили серией острых атак и через 7 минут Станислав Драгун восстановил равновесие - 1:1. В дальнейшем игра проходила на встречных курсах, оба соперника имели шансы отличиться, но результат не изменился.

Брестское "Динамо" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Также сегодня футболисты солигорского "Шахтера" сыграли вничью в гостях у "Городеи" - 0:0, а в Мозыре "Витебск" одолел местную "Славию" с минимальным преимуществом - 1:0.

Брестское "Динамо" и БАТЭ сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 55 очков (22 матча), БАТЭ - 50 (21), "Шахтер" - 50 (21), "Динамо" (Минск) - 43 (21).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Футболисты брестского "Динамо" и борисовского БАТЭ сыграли вничью в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Центральный...
 
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