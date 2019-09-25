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БГК имени Мешкова уступил на выезде "Килю", потерпев третье поражение со старта в Лиге чемпионов

26.09.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел третье поражение в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БГК имени Мешкова уступил на выезде "Килю", потерпев третье поражение со старта в Лиге чемпионов

Сегодня чемпионы Беларуси играли в гостях у немецкого "Киля" и в первом тайме ни в чем не уступали одному из фаворитов бундеслиги, проиграв лишь один мяч - 12:13. После перерыва хозяева заиграли гораздо сильнее и в итоге победили с перевесом в 8 мячей - 31:23.

БГК имени Мешкова уступил на выезде "Килю", потерпев третье поражение со старта в Лиге чемпионов

На старте соревнований в предварительной группе В БГК потерпел два поражения с одинаковым счетом 25:27 - в гостях от португальского "Порту" и дома от французского "Монпелье".

Следующий поединок брестчане проведут 12 октября на своей арене против украинского "Мотора" из Запорожья, в котором выступают белорусские гандболисты Борис Пуховский и Максим Бабичев. Украинская дружина два стартовых поединка проводила в гостях и в обоих проиграла - венгерскому "Веспрему" (28:40) и польскому "Виве" из Кельце (26:33). В составе "Виве" играют белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш.

Турнирное положение в группе В: "Киль" - 5 очков (3 матча), "Вардар" (Скопье, Македония) - 4 (2), "Виве" - 3 (2), "Веспрем" - 2 (2), "Монпелье" - 2 (2), "Порту" - 2 (2), БГК имени Мешкова - 0 (3), "Мотор" - 0 (2).

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп.

 
 
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  Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел третье поражение в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА. Сегодня чемпионы Беларуси...
 
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