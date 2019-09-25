«Хочу создать федерацию». Брестчанин развивает новое направление тенниса – кроссминтон

Источник материала: Виртуальный Брест

Эта, на первый взгляд, иностранная экзотика на поверку оказывается старым добрым бадминтоном. Точнее – его гибридом, сочетающим в себе, помимо бадминтона, элементы тенниса и сквоша. Особенность игры в отсутствии специальных кортов: устраивать умопомрачительные баталии можно на любой ровной поверхности, не испорченной излишней растительностью. Ну и, конечно же, скорость, способная при определенных обстоятельствах достигать 300 километров в час.





Брестчанин Виталий Столпецкий не скрывает: в его случае это однозначно была любовь с первого удара. Со спортивной дисциплиной нового поколения парня познакомил отец Владимир Николаевич, в прошлом тренер по большому теннису. И, как говорится, закрутилось. Знакомство переросло в глубокую привязанность: Виталий верен любимому хобби уже более 10 лет. Симпатию, говорит, разделяет жена Надежда, родственники и коллеги по работе.

– Поначалу привлекло то, что для этого вида спорта не нужно специального поля или покрытия, играть можно везде: на пляже, песке и асфальте, на улице и в помещении, в лесу и на лужайке, – поясняет Виталий. – Соревнования устраивают даже на крышах. Имея только ракетки и воланы, можно организовать увлекательный активный отдых , причем не только днем, но и в темное время суток. Эта разновидность называется блэкминтон, для него предусмотрены и специальные светящиеся воланы, которые придают матчам впечатляющую зрелищность. Люминесцентное освещение создают соответствующие вставки в спидер.

Игровое поле для кроссминтона представляет собой площадку длиной минимум 26 и шириной 8 метров. По сути, это два квадрата 5х5 м с расстоянием между ними в 12,8 м. Разметку обеспечивает специальная лента «easy court» с колышками, которая идет в комплекте для скоростного бадминтона. Ракетка очень легкая, всего 169 г. По внешнему виду она напоминает аналогичное приспособление для сквоша, но с более короткой ручкой и сильно натянутыми струнами. Волан (спидер) похож на бадминтонный, только с улучшенными аэродинамическими характеристиками. За счет формы и особенностей конструкции он способен развивать скорость до 290 км/ч.

– Эта игра зародилась в Германии в 2002 году, – проводит краткий ликбез собеседник Zarya.by – Ее основоположник Билл Брандес придумал спорт, который отлично совмещает в себе все лучшие стороны известных ракеточных игр. Поначалу новая дисциплина получила «имя» спидминтон – в честь бренда, который выпускал ракетки для скоростного бадминтона. Позже игру переименовали в кроссминтон.

Именно под таким названием она добралась и до наших широт. Чтобы стать участником, необязательно быть профи, новичок тоже может попробовать свои силы. Тем более что игра способствует здоровому образу жизни, развивает реакцию, тренирует мышцы. Состязаться могут как взрослые, так и дети. И Виталий, как отец трех очаровательных принцесс – Викули, Анечки и Настёны, собственным примером гарантирует правдивость этого утверждения.

– У кроссминтона невероятный потенциал для использования на занятиях физкультурой в школах, – отмечает спортсмен. – Благодаря разнообразию игры, простоте упражнений для младшеклассников ее легко приспособить к желаниям учеников и уровням их навыков.





Скоростной бадминтон, к слову, во всем мире развивается настолько динамично, что уже успел стать профессиональным видом спорта. В Берлине создана Международная организация по спидминтону. Соревнования проходят не только на исторической родине – в Германии, но и в Швеции, Дании, Португалии, Словении, Словакии, Польше , Украине, России и других странах.

В Беларуси же популярное направление пока лишь приживается, поэтому о каких-либо серьезных турнирах речь не ведется. Тем не менее даже при таком раскладе увлеченные этим движением люди без труда находят пути общения с единомышленниками. Хотя бы через соцсети. Виталий, например, пару лет назад таким образом умудрился даже бросить виртуальный вызов спортсмену из Германии.

– Я попробовал набивать волан одной ракеткой, получилось 1110 раз, – улыбается он. – Затем поэкспериментировал с двумя, набил 50 раз и решил связаться с немцем Даниэлем Госсеном, стоявшим у истоков кроссминтона, переслал ему видео, Даниэль расценил это как вызов и принял его. Но предложил набивать по времени. Тогда спортсмен из Германии, несмотря на плотный график участия в различных турнирах, показал результат в 101 раз. Мне же за аналогичное время удалось достичь отметки в 946 раз.





Возможность для совершенствования своих навыков и выполнения новых рекордов Виталий Столпецкий видит и в соревнованиях, которые проводятся на территориях наших ближайших соседок – России и Украины. Не так давно спортсмен вернулся с открытого турнира по кроссминтону в Москве. Финансовую поддержку по его участию в соревнованиях оказала компания «Брествнештранс», в которой Виталий трудится слесарем по ремонту авто.

– В отличие от нашей страны, в России есть федерация кроссминтона, – говорит Виталий. – Он сегодня настолько перспективен, что имеет все шансы в будущем быть приравненным к олимпийским видам спорта. Я бы, например, этого очень хотел. Но для начала мечтаю создать секции кроссминтона в Бресте, если люди потянутся, то, возможно, и целую федерацию.



