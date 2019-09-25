Источник материала: Виртуальный Брест

Выставка современной белорусской фотографии Игоря Савченко «Главная царапина» откроется 3 октября 2019 года в Галерее Пространства КХ (улица Халтурина 2/1) в 19.00.





Игорь Савченко является одним из самых известных и ярких представителей белорусской современной фотографии. Его работы хранятся в национальных и мировых публичных и частных коллекциях, таких как Fotografiska (Стокгольм, Швеция), Центр фотографии братьев Люмьер (Москва, Россия), Museum of Fine Art (Хьюстон, США), The Husselblad collection (Гетеборг, Швеция), Fotomuseum Munchen (Мюнхен, Германия) и многих других.







В основу авторского подхода художника легла идея пересъемки «изначального» архивного фотоизображения. Работая с архивами 1930–1960 гг., часто личными, с помощью методов кадрирования, увеличения и пересъемки, автор модифицирует смысл изображения, реконструирует образ прошлого, личного и общественного, часто обезличивает его. В итоге такой практики препарирования изображения происходит возвращение к «чистому и анонимному образу, лишенному условностей жанра, культурных и исторических особенностей» (Ольга Бубич. Игорь Савченко: концептуальная серия «Невидимое», 1992-1994).

Организаторы:

Белорусское общественное объединение фотографов

Галерея КХ

Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест

Когда: 3 октября – 26 октября 2019



График работы галереи Пространства КХ:

четверг-воскресенье, 15.00 – 19.00

Вход: 4 BYN

Открытие: 3 октября в 19:00 (вход свободный)

Для пенсионеров и студентов вход бесплатный

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