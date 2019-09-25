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Выставка фотографий Игоря Савченко "Главная царапина"
26.09.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Выставка современной белорусской фотографии Игоря Савченко «Главная царапина» откроется 3 октября 2019 года в Галерее Пространства КХ (улица Халтурина 2/1) в 19.00.
Игорь Савченко является одним из самых известных и ярких представителей белорусской современной фотографии. Его работы хранятся в национальных и мировых публичных и частных коллекциях, таких как Fotografiska (Стокгольм, Швеция), Центр фотографии братьев Люмьер (Москва, Россия), Museum of Fine Art (Хьюстон, США), The Husselblad collection (Гетеборг, Швеция), Fotomuseum Munchen (Мюнхен, Германия) и многих других.
Организаторы:
Где: Пространство КХ, ул. Халтурина 2/1, Брест
Открытие: 3 октября в 19:00 (вход свободный)
Для пенсионеров и студентов вход бесплатный
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