«Врачи сотворили чудо»: отравившаяся бледной поганкой женщина, которой трансплантологи пересадили печень, выписалась из больницы

Источник материала: Виртуальный Брест

Мария Любимова считает, что заново родилась 4 сентября. Именно в этот день в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии врачи успешно провели уникальную операцию — разделили донорскую печень на две части, которые пересадили Марии и ее полуторагодовалому сынишке Мирославу. Уколы, таблетки, процедуры — ровно три недели врачи боролись за жизнь пациентов. И вот сегодня после очередных анализов и УЗИ доктора решили: Мария готова к выписке.





Мария встречает корреспондентов "Рэспублікі" у палаты, которую с улыбкой называет хоромами. В углу аккуратно сложены несколько пакетов, девушка прощается с медсестрами и внимает последним наставлениям врачей.

— Сюда нас поселили вместе с Мирославом и моей мамой спустя две недели после операции. Первое время было тяжело: все болело, сознание как в тумане. Но потом стало легче: Мирчик улыбался, бегал, смотрел мультики. Пару дней назад его перевели в детскую инфекционную больницу, обещают скоро выписать. Хорошо, что он там не один, а с бабушкой. Да и дети вокруг — ему веселее, меньше стресса, — делится Мария.





Она признается, что эта ситуация полностью изменила ее отношение к жизни:

— Врачи сотворили чудо. Я даже не могу подобрать слова, чтобы поблагодарить их за второй шанс, который они подарили нам с малышом. Мне кажется, я после этой истории стала настолько сильной, что пройду через все! Самое главное — счастье моего малыша.

Несмотря на прекрасную атмосферу в больнице, Мария очень соскучилась по обычной жизни, поэтому терять время она не намерена — уже распланировала, что будет делать в ближайшие дни:

— Первым делом схожу к стоматологу, а потом займусь "девичьими" мелочами — наращу реснички, например. Из-за препаратов у меня появилось высыпание, но врачи говорят, что организм пока в шоке, это пройдет. Зато я похудела на 10 килограммов — везде стараюсь искать плюсы! Я еще думаю, где буду жить, ищу квартиру в Минске — на обследование нужно приходить каждую неделю, из Кобрина ездить далековато.





Грибов, говорит, в рационе семьи больше никогда не будет. Встречает любимую дочь папа — Василий Любимов. Дорогу в больницу он теперь может найти с закрытыми глазами, ведь почти каждый день приезжал сюда из Кобрина.

— Когда они отравились, мы с женой отдыхали в Абхазии. Я еще не знал, но что-то почувствовал: заболело сердце, — вспоминает мужчина. — Мы молились, просили у Бога, чтобы дочь и внук выжили. Спасибо нашим золотым врачам за спасение. Думаю, Машка теперь изменится: раньше она была вспыльчивая, дерзкая, а теперь стала спокойнее и взрослее.





Сразу после выписки девушка мчится в детскую больницу — навестить сына, который еще несколько дней будет находиться под присмотром врачей. К крепким объятиям малыша и поцелуям сквозь слезы Мария уже привыкла, но теперь все позади — о тяжелой операции полуторагодовалому Мирославу будет напоминать только шрамик на животе.