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Минск принял заседание Совета постпредов стран СНГ
26.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минске прошло заседание постпредов стран СНГ. Один из главных вопросов – подготовка к встрече глав государств Содружества, которая пройдет 11 октября в Ашхабаде, сообщает телеканал «МИР 24».
Лидерам предстоит рассмотреть декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве и принять обращение к мировой общественности в связи с 75-летием окончания Великой Отечественной войны. Кроме того, планируется утвердить Узбекистан в качестве председателя организации в 2020 году.
«Мы очень хотим, чтобы в год нашего председательствования мы обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности всех стран СНГ, создали условия для успешной деятельности всех стран СНГ. Основные моменты сейчас уже на стадии завершения», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.
Узбекистан впервые в истории будет председательствовать в СНГ.
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Участники обсудили подготовку встречи глав государств Содружества, которая пройдет 11 октября в Ашхабаде.
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