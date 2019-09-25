Минск принял заседание Совета постпредов стран СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минске прошло заседание постпредов стран СНГ. Один из главных вопросов – подготовка к встрече глав государств Содружества, которая пройдет 11 октября в Ашхабаде, сообщает телеканал «МИР 24».

Лидерам предстоит рассмотреть декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве и принять обращение к мировой общественности в связи с 75-летием окончания Великой Отечественной войны. Кроме того, планируется утвердить Узбекистан в качестве председателя организации в 2020 году.

«Мы очень хотим, чтобы в год нашего председательствования мы обсудили наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности всех стран СНГ, создали условия для успешной деятельности всех стран СНГ. Основные моменты сейчас уже на стадии завершения», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов.

Узбекистан впервые в истории будет председательствовать в СНГ.