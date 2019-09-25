Спастись от долгов через личное банкротство. Как это работает?

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Что такое личное банкротство?

Банкротство это сложная, четко регламентированная юридическая процедура, в процессе которой все имущество несостоятельного должника переходит кредиторам. Назначается взыскание на доходы банкрота.

После окончания банкротства возможно поражение в правах, запрет на руководящую работу и пр. в течение определенного срока. Но в итоге, через определенное время, банкрот освобождается от прошлых долгов.