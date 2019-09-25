ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спастись от долгов через личное банкротство. Как это работает?

26.09.2019 07:00 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Спастись от долгов через личное банкротство. Как это работает?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что такое личное банкротство?

Банкротство это сложная, четко регламентированная юридическая процедура, в процессе которой все имущество несостоятельного должника переходит кредиторам. Назначается взыскание на доходы банкрота.

После окончания банкротства возможно поражение в правах, запрет на руководящую работу и пр. в течение определенного срока. Но в итоге, через определенное время, банкрот освобождается от прошлых долгов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Myfin.by разбирается, можно ли не нарушив белорусское законодательство спастись от долгов через банкротство
 
Новости дня
Новости разные
 
«Врачи сотворили чудо»: отравившаяся бледной поганкой женщина, которой трансплантологи пересадили печень, выписалась из больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
26.09.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика